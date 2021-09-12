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78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü Audrey Diwan'ın 'Happening' filmi aldı

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İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü "Altın Aslan"ı, Fransız yönetmen Audrey Diwan'ın çektiği "L'evenement" filmi kazandı.
78. Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Ödülü'nü Audrey Diwan'ın 'Happening' filmi aldı

Venedik'teki Lido Yarımadası'nda yapılan dünyanın en eski film festivali, bu akşamki ödül töreniyle sona erdi.

Ödül gecesinde, festivalin en iyi filmine verilen büyük ödül "Altın Aslan"ı, yönetmenliğini Audrey Diwan'ın üstlendiği "L'evenement (Happening)" filmi kazandı.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görülürken en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

Festivalde, jüri büyük ödülünü "È Stata La Mano Di Dio" filminin İtalyan yönetmeni Paolo Sorrentino alırken, jüri özel ödülü ise "Il Buco" filminin yönetmeni İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'ya verildi.

En iyi senaryo ödülünü de "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten ABD'li yönetmen Maggie Gyllenhaal kazandı.

Bu arada, Venedik Film Festivali'nin 79'uncusunun, 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de yapılacağı açıklandı.

Diwan'ın filmi, kendini istenmeyen bir hamileliğin içerisinde bulan ve kürtaj yapmak isteyen bir Fransız üniversite öğrencisi kadının dramını konu alıyor.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne ise "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

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