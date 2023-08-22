AKSA EKoFEst Geliri Şampiyon Melekler Derneği'ne

Aksa Enerji sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın sekizincisi, bu yıl 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek voleybol takımı oyuncuları anısına gerçekleşecek. İki ana kategoriden oluşan yarışmada kazananlara toplam 30 bin TL ödül verilecek ve sergilenmeye hak kazanacak 50 fotoğrafın satışından elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne aktarılacak.

Bugün Lefkoşa’da düzenlenen basın toplantısında Aksa Enerji tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ve artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gelenekselleşen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl 6 Şubat tarihli depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek voleybol takımı anısına gerçekleşeceği açıklandı.

Aksa Enerji ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında iş birliği protokolünün de imzalandığı basın toplantısında, yarışmanın “Mağusa ve Maraş’ta Yaşam” ve “Mağusa ve Maraş’ın Tarihi Dokusu ve Anıtları” olmak üzere iki ana kategoride düzenlendiği ve kategorilerde ilk üçe giren her bir yarışmacıya 5 bin TL başarı ödülü olmak üzere toplam 30 bin TL ödül verileceği açıklandı. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yarışma sonucunda sergilenmeye hak kazanacak olan 50 adet fotoğrafın sergide satışa çıkarılacağı ve satıştan elde edilecek gelirinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne aktarılacağı duyuruldu.

Altan: Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması KKTC’nin en istikrarlı sanat etkinlikleri arasında yer alıyor

Aksa Fotofest Koordinatörü Zekai Altan Kıbrıs Türk fotoğraf sanatını daha ileriye götürme hedefiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Aksa Fotofest’in KKTC’nin en istikrarlı sanat etkinlikleri arasında yer aldığının altını çizerek tüm fotoğraf derneklerine ve Aksa Enerji’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Altan konuşmasında “bu yılki yarışmanın Adıyaman’da yitirdiğimiz genç sporcularımızın isimlerini yaşatmak için düzenliyor olmamız etkinliğe çok daha derin bir anlam yüklüyor, acı kaybımız için buruk, onların isimlerini yaşatacak bir adım atmış olduğumuz için heyecanlıyız” dedi.

Karakaya: Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda yapılan iş birliği toplumsal dayanışmanın en iyi örneği

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “6 Şubat’ta bizler canımızı en değerli varlıklarımızı yitirdik, yaşadığımız acının tarifi yok” diyerek başladığı konuşmasında Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda hayat bulan iş birliğinin toplumsal dayanışmanın en iyi örneği olduğunu vurguladı.

Karakaya, toplum vicdanının bir tezahürü olduğunu belirttiği bu iş birliğiyle derneğin kuruluş amacı olan eğitim amaçlı projelere katkı sağlanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öktem: Aksa Enerji’nin önceliği iki ülke arasında gönül köprüsü kurmak

20 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk halkının enerji ihtiyacının yarısını karşıladıklarını belirten Aksa Enerji Kurumsal İletişim Temsilcisi Burak Öktem, “görevimiz enerji üretiminin ötesinde, hizmet verdiğimiz bu güzel ülkede sanata ve sanatçıya güç vererek iki ülke arasında sürdürülebilir bir gönül köprüsü kurmayı önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz. Bu düsturdan yola çıkarak ne mutlu ki bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışmamızla Akdeniz kültürünün kadim temsilcisi Kuzey Kıbrıs’ın tarihi dokusunu ve adadaki hayatı sanatçılarımızın gözünden bizlerin kalplerine açılacak bir gönül köprüsüyle keşfedecek olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Fotoğraf Dernekleri Aksa Enerji’ye teşekkür etti

Aksa Fotofest yarışmasına destek veren derneklerin temsilcileri de basın toplantısında yaptıkları konuşmada bu yıl sekizincisi yapılan yarışmayla Kıbrıs Türk fotoğraf sanatına verdiği destekten dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür etti.