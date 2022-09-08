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Angelina Jolie’den Brad Pitt’e 250 milyon dolarlık dava

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Angelina Jolie tarafından kurulan bir şirket, oyuncunun eski kocası Brad Pitt'e 250 milyon dolarlık dava açtı. Dava, bir süredir sık sık gündeme gelen ve çiftin ilişkileri sırasında birlikte satın aldıkları Fransız şaraphanesiyle ilgili.
Angelina Jolie’den Brad Pitt’e 250 milyon dolarlık dava

Bir zamanlar Hollywood’un en gıpta edilen çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt, bir süredir çocuklarının velayeti ve bazı mal anlaşmazlıklarıyla gündemde.

Daha önce ikili, beraberken satın aldıkları Fransız şaraphanesi yüzünden karşı karşıya gelmişti. Anlaşılan Jolie ve Pitt henüz bu konuda bir anlaşmaya varmış değil. Eğlence dünyasından haberler paylaşan PageSix’in haberine göre;  6 Eylül Salı günü dosyalanan mahkeme belgelerinde, Pitt’in “boşanma ve velayet davalarına” misilleme olarak 1.300 dönümlük arazinin “kontrolünü ele geçirmeye” çalıştığı iddia ediliyor.

Dava dosyasında, 2014 yılında evlenen çiftin, Fransa’nın güneyindeki Chateau Miraval SA’yı geliştirmek için on milyonlarca dolar yatırım yaptığı belirtiliyor. Daha önce yıllarca kiralanan alan, oyuncular tarafından 2012 yılında yaklaşık 25 milyon Euro’ya satın alınmıştı.

PITT’TEN HABERSİZ HİSSESİNİ SATMIŞ

Yeni dava, Pitt’in şirketin parasını, bir yüzme havuzu dahil olmak üzere lüksleri için harcadığını iddia ediyor. Henüz dava Pitt tarafına ulaşmasa da Pitt’e yakın kaynaklar, daha önceki davranışların değiştirilerek yeniden sunulduğunu söylüyor.

Şaraphaneyle ilgili anlaşmazlık, geçen yıl Pitt’in, Jolie’nin bağdaki hissesinin bir kısmını kendisine satın alma şansı vermeden satmakla suçlamasıyla başladı. Haziran ayında, Brad Pitt’in avukatları, şaraphanenin milyonlarca dolarlık uluslararası bir başarı öyküsüne dönüştüğünü, ancak Jolie’nin hiçbir katkıda bulunmadığını söyledi.

Davaya göre Jolie, hissesini Pitt’in bilgisi olmadan Rus Oligark Yuri Shefler tarafından kontrol edilen Lüksemburg merkezli bir alkollü içki üreticisine sattı.

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