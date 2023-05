ARUCAD ile Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Azerbaycan’ın 100 yıllık köklü devlet üniversitesi Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi (ADMIU) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında, öğrenciler/akademisyenler arasında değişim programları uygulanacak, ortak araştırmalar yürütülecek ve öğrencilere çift diploma fırsatı sunulacak.

Alan odaklı iki üniversite ARUCAD ile ADMIU, 4 yıl önce imzalanan işbirliği protokolünün devamı olarak kapsamı genişletilmiş yeni bir protokole imza koydu. Protokole göre her iki üniversitenin Oyunculuk Bölümünde eğitim gören öğrenciler, Öğrenci Değişim Programı veya 3+1 Programına başvuruda bulunarak çift diploma imkanına sahip olabilecek. Akademik Personel Değişimini de kapsayan protokol ile her iki tarafın meslektaşları arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenebilecek. “Öğrenci Değişimi Programına” katılmak isteyen öğrenciler ise ev sahibi kurumda en az bir akademik yılı tamamlamasının ardından başvuruda bulunabilecek. “3+1 Programına” dahil olacak öğrenciler, üç akademik yılını ev sahibi üniversitede tamamladıktan sonra son yılını misafir üniversitede geçirerek başarılı olmaları halinde her iki üniversitenin de diplomasına sahip olabilecek.

ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi davetlisi olarak Azerbeycan’a gitti ve işbirliğini hayata geçirdi. Protokole ARUCAD adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, ADMIU adına Rektör Prof. Dr. Ceyran Mahmudova imza koydu.

Azerbaycan’da bulunan ARUCAD Heyeti protokolün imzalanmasının ardından, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve ekibine nezaket ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi (Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi) Hakkında

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi, nesiller boyu yetenekli müzisyenler, aktörler, yönetmenler, sanatçılar, koreograflar, sanat ve kültür araştırmacıları ile öğretmenler yetiştirmek için 1923 yılında kurulmuş ülkenin en eski ve köklü üniversitesidir. Beş fakülte ve yirmi dört bölümü bulunmaktadır. 1923'te kurulduğunda Tiyatro Enstitüsü adı altında faaliyet göstermiştir. 1981'den 1991'e kadar üniversite müfredatına ressamlık, heykeltıraşlık, tiyatro, film, kültür bilimi ve sanat endüstrisi dahil olmak üzere bir dizi yeni disiplin dahil edilmiştir. Üniversitenin fakülteleri arasında kültür bilimi, oyunculuk, sinema, müzik ve ressamlık bulunmaktadır.