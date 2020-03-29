Aygenç; Korona günlerinde tecrit sanatın üretilmesine engel olmamalı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, sanatçı Prof.Dr. Erdal Aygenç, Korana günlerinde üç akrilik resmi, ev ortamında var olan malzemelerle boyadı.

Sanatçı, her üç tuval de daha önce yarım kalan, bitmemiş resimleri yeniden değerlendirerek gerçekleştirdiğini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Erdal Aygenç, üretim alışkanlığı olan bir kişinin böylesi bir ‘tecrit’e hazırlıksız yakalanması onun bir şekilde sanat üretmesine engel olmamalı çünkü sanatsal üretim süreklilik göstermeli dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının üç eseri ile Kovid-19’un tecrit günlerinde resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Prof. Erdal Aygenç kimdir?

5 Haziran 1959’da Hopa’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Hopa’da, Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde tamamladı.1986 yılında Yüksek Lisans, 1992 yılında Doktora/Sanatta Yeterlik derecelerini kazandığı Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde 1985-2006 yılları arasında sırası ile Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak çalıştı; idari görevlerde bulundu, akademik kurullarda ve komisyonlarda görev yaptı.

Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora/ Sanatta Yeterlik tez danışmanlığı yürüttü; seçici kurul üyeliğinde bulundu. Sanat ve tasarım alanlarında makaleleri yayımlandı, sempozyumlarda bildiriler sundu, konferanslar verdi, oturumlar yürüttü, projelerde yer aldı, workshop çalışmaları gerçekleştirdi.

Bugüne değin açtığı sekiz kişisel serginin yanı sıra çok sayıda yarışmalı, ulusal ve uluslararası sergiye katıldı. İkisi Belçika, biri Arjantin olmak üzere 3 uluslararası, bir ulusal yarışmada ödül kazandı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı. Yapıtları yurtiçi ve yurtdışı koleksiyonlarda, müzelerde yer aldı. Akademik yaşamına 2006 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak devam ediyor.