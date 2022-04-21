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Ayrılma Aşamasında Olduğu Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti

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Teminatı ödeyemedi cezaevine gönderildi
Ayrılma Aşamasında Olduğu Eşini Ciddi Şekilde Darp Etti

Ayrılma aşamasında olduğu ve başkasıyla görüştüğü iddiasıyla tartıştığı eşinin yüzüne yumruk atıp ciddi şekilde darp eden Ş.G, şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde “ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı getirinceye değin 1 ay süreyi aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere bayan polis memuru Pembe Kavaz’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 20.04.22 tarihinde saat 22.00 raddelerinde, Gazimağusa’da umumi bir yerde, başkası ile görüştüğü nedeniyle tartıştığı boşanma aşamasındaki eşinin yüzüne yumruk atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını söyledi.

Zanlıya bugün itibarıyla işlemiş olduğu suç ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlının suçunu kabul ettiğini söyleyen tanık, T.C vatandaşı olup KKTC’de çalışma izniyle bulunan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 5 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın zanlı lehine 50 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yetine getiremeyen zanlı, getirinceye değin ve her ne şartlarda olursa olsun 1 ay’ı aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

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