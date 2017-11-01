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"Bana Bir Şans Ver"in prömiyeri 3 Kasım’da …

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"Bana Bir Şans Ver"in prömiyeri 3 Kasım’da …
Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, Alper Susuzlu’nun yazıp İlke Susuzlu'nun yönettiği “Bana Bir Şans Ver” isimli komedi oyunu ile prömiyer gerçekleştirecek.

Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Saray'ında 3 Kasım Cuma saat 20.00'de oynanacak tiyatroda, Shakespeare’in “Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu” felsefi düşüncesiyle, iyilikle kötülük karşı karşıya getiriliyor.

Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu’nun açıklamasına göre, sorgulanmakta olan bir adam, hayatlarını idame ettirmek için görevlerini yerine getirmeye çalışan iki sivil polis ve doğru yolu bulmaya çalışan bir genç kızın öykülerinin yer aldığı oyunda “şans” kavramı irdeleniyor.

Kıbrıs kültürünün, geleneklerinin, kaybedilen değerlerin ve çeşitli dünya meselelerinin de mercek altına alındığı “Bana Bir Şans Ver” isimli komedide rasyonalizm kavramı ön plana çıkıyor.

Oyunda Alper Susuzlu, İlke Susuzlu, Şenay Aktuğ ve Edayla Eriş rol alırken teknik yönetmenliği Güzay Susuzlu yapıyor.

Oyun 3, 6, 11, 13,17 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Saray'ında izleyiciyle buluşacak.

Oyun hakkında 366 76 97 ve 0533 866 2704 numaralardan bilgi alınabiliyor.

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