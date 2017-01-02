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Bandabuliya’da iki toplumlu konser düzenlenecek

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Bandabuliya’da iki toplumlu konser düzenlenecek
Cenevre’de yapılacak Kıbrıs müzakerelerine destek amacıyla 8 Ocak Pazar günü saat 18.00’de Lefkoşa’da “Barış İçin Geriye Sayım” başlığı altında, iki toplumlu konser düzenleniyor.

Yenidüzen’den yapılan yazılı açıklamaya göre tarihi Bandabuliya’da yer alacak etkinlik, “Birleşik Federal Kıbrıs” hedefiyle Cenevre’de yer alacak görüşmelere destek için Politis, Yenidüzen, Kanal Sim ve Paratiro işbirliğiyle düzenlenecek.

George Kalopedis ve grubu ile Osman Cankoy ve Grup Okyanus’un sahne alacağı etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlar yapılacak.

Konsere giriş ücretsiz olacak.

Ortak etkinliğin ardından Lokmacı sınır kapısından sonraki tampon bölgede sembolik bir buluşma yaşanacağı da belirtildi.

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