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Banksy, Sevgililer Günü'nü pas geçmedi

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Banksy, Sevgililer Günü'nü pas geçmedi
Banksy, Sevgililer Günü'nü pas geçmedi

Efsanevi sokak sanatçısı Banksy, bu hafta başında Bristol’de bir duvara yapılan Sevgililer Günü eserinin kendisine ait olduğunu doğruladı.

Gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin son duvar resmi, İngiltere’nin Bristol kentindeki Barton Hill bölgesinde bir evin duvarına çizilen ve elinde sapanla çiçek fırlatan kız resmi oldu. Eser ilk olarak 13 Şubat sabahı fark edildi.

Sevgililer Günü nedeniyle yapıldığı düşünülen eserin kime ait olduğu bir süre gizemini korusa da Banksy’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım soru işaretlerini giderdi.

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