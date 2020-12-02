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Baraka'da Fareler Ve İnsanlar İzlenecek

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Baraka Kültür Merkezinde yıllardır kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği etkileyici bir film ile devam ediyor. 2020 yılının son filmi olarak Fareler ve İnsanlar filmi izleniyor.
Baraka'da Fareler Ve İnsanlar İzlenecek

Baraka Kültür Merkezinde yıllardır kesintisiz devam eden İzle-Tartış etkinliği etkileyici bir film ile devam ediyor. 2020 yılının son filmi olarak Fareler ve İnsanlar filmi izleniyor.

            Fareler ve İnsanlar filmi Steinbeck’in insanın insanla ilişkisinin yanısıra insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri konu alan aynı isimli romanından uyarlanmış bir filmdir. 

            Film, birbirine zıt karakterlerdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki George ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie’nin öyküsünü anlatır. George ve Lennie ekonomik kriz döneminde kendilerini California’da işsiz bulurlar. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu önemli bir yer tutar. 

            Bu iki arkadaşın zorluklarla dolu hayata tutunma çabalarını birlikte izlemek ve tartışmak isteyen herkesi 5 Aralık Cumartesi akşamı 19:00’da dernek lokalimize bekleriz. 

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