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Bir Kıbrıs halk masalı olan “Garaböcü”, Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelendi

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Bir Kıbrıs halk masalı olan “Garaböcü”, Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelendi
Bir Kıbrıs halk masalı olan “Garaböcü”, Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelendi

Bir Kıbrıs halk masalı olan “Garaböcü”, işaret dili gönüllüleri; Ülkü Beyoğlu, Kurtuluş Altaylı, Ödül Soytürk, Mustafa Buda, Arif Berhas, Volkan Vaiz, Bahar Üzümcü, Yeliz Osman Cin, Ece Soytürk ve eğitimci, yazar Akile Ruh Ekizoğlu tarafından Atatürk Kültür Merkezi önünde sahnelendi.

Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından izlenen-dinlenen oyunun, dekor tasarımını Burcu Ekizoğlu yaptı. Bilge Ekizoğlu ve Ahmet Ced ise, oyuna “Mesel Şarkısı” ile eşlik etti.

İşaret dili ile sahnelenen “Garaböcü” masalı, eş zamanlı olarak Akile Ruh Ekizoğlu tarafından görme engelliler için seslendirildi.

Etkinlikte ayrıca Asya bebeğin tedavisine yardım amaçlı bir satış standı açıldı.

İşaret dili gönüllüleri adına etkinlikte konuşma yapan Bahar Üzümcü, katkılarından dolayı Akile Ruh Ekizoğlu, Kültür Dairesi ve Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’ne teşekkür etti.

Kültürün bir parçası olan masalların hayatta daha çok yer bulması hedefiyle “Garaböcü” masalını tiyatro oyununa dönüştürme fikrini geliştirdiklerini ifade eden Üzümcü, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığın artmasının önemine de dikkat çekti ve engelsiz bir sanat etkinliği ortaya koymaya çalıştıklarını aktardı.

Akile Ruh Ekizoğlu da etkinliğin sonunda, “Garaböcü”nün sahnelenmesine emek veren tüm işaret dili gönüllülerine ve izlemeye-dinlemeye gelen misafirlere teşekkür etti.

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