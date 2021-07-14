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BMBP Delirenler adlı sokak tiyatrosu sunacak

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Halkımızın somut ve yakıcı sorunlarını anlatan “DELİRENLER” oyununu, sokak tiyatrosu biçiminde, gazete haberlerinden ve toplumumuzun sevgili öğretmeni Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak Yaşar Ersoy kurguladı ve yazdı.
BMBP Delirenler adlı sokak tiyatrosu sunacak

Bu Memleket Bizim Platformu’nun (BMBP) düzenlediği ve toplumsal, siyasal, ekonomik, demokrasi ve barış sorunlarını konu alan ve bir sanatsal direniş eylemi olan “DELİRENLER” adlı sokak tiyatrosu 28 Temmuz 2021 Çarşamba saat 19.00’da Lefkoşa Belediyesi’nin “Merkez Lefkoşa” açık alanında halka ücretsiz sunulacaktır.

Tarih boyunca toplumsal varoluş mücadelesi araç ve alanlarından biri de kültür-sanattır, tiyatrodur.

Bu amaçla BMBP olarak tiyatro sanatçılarımızla birlikte bir sanatsal direniş eylemi ve protestosu niteliğinde olan “DELİRENLER” oyunu, 28 Temmuz’da Lefkoşa Belediyesi’nin “Merkez Lefkoşa” açık havada, pandemi koşullarında, sosyal mesafe düzeninde halkımıza ücretsiz sunulacaktır.

“DELİRENLER” oyunu, yapılacak program çerçevesinde diğer yerleşim yerlerinde de halka sunulacaktır.

Halkımızın somut ve yakıcı sorunlarını anlatan “DELİRENLER” oyununu, sokak tiyatrosu biçiminde, gazete haberlerinden ve toplumumuzun sevgili öğretmeni Hatice Teralı İncirli’nin sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak Yaşar Ersoy kurguladı ve yazdı.

Ersoy, oyunun dramaturjik yapısı içinde, Nazım Hikmet’in, Faize Özdemirciler’in, Neşe Yaşın’ın ve Şener Levet’in şiirlerinden alıntılar da yaparak oyunu kurguladı. Oyunun müzik uyarlamasını Barış Refikoğlu, afişini de Umut Ersoy yaptı. Afiş fotoğrafını ise Yıltan Taşçı çekti.

Oyunda Özgür Oktay, Barış Refikoğlu, Döndü Özata, Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Umut Ersoy rol aldı.  

Bu Memleket Bizim Platformu, bir sanatsal direniş eylemi ve protestosu olan “DELİRENLER” oyununa tüm halkımızın çağrılı olduğunu duyurur.                                             Müdahalelerden, adaletsizlikten, haksızlıktan, biata zorlanmaktan, antidemokratik baskıcı faşizan uygulamalardan ve işbirlikçi yalaka siyasetçilerden DELİRENLER…

Onurunun, demokratik iradesinin çiğnenmesinden DELİRENLER…

Hayat pahalılığından, zamlardan, dövizin patlamasından, TL’nin erimesinden, mazbatadan, hacizden DELİRENLER…

Pandemiyi, sağlığı, ekonomiyi, ülkeyi yönetemeyen hükümetin saçma sapan açıklamalarından DELİRENLER…

Yöneticilerin ırkçı, şoven, nefret dolu bölücü politikalarından DELİRENLER… 

İşsizlikten, iflaslardan, yokluktan yoksulluktan DELİRENLER…

Partizanlıktan, adam kayırmacılıktan, neme lazımcılıktan, bencilce davranışlardan DELİRENLER…

Kısacası BMBP,  Üst Yönetim - Alt Yönetim ilişkisinden DELİRENLERİ, “DELİRENLER” oyununda buluşmaya ve toplumsal varoluş mücadelesine çağırır.

 

Bu Memleket Bizim Platformu

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