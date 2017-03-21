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Bugün Dünya Şiir Günü!

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Bugün Dünya Şiir Günü!
Kalemlerin bırakıldığı, satıldığı, yağmalandığı ama hırçınlaştığı şu günlere dair...
Ayağa Kalkın Efendiler
 
Behey! kaburgalarında ateş bir yürek yerine
idare lambası yanan adam!
Behey armut satar gibi
san'atı okkayla satan san'atkar!
Ettiğin kar
kalmayacak yanına!
soksan da kafanı dükkanına,
dükkanını yedi kat yerin dibine soksan;
yine ateşimiz seni
yağlı saçlarından tutuşturarak
bir türbe mumu gibi damla damla eritecek!
Çek elini san'atın yakasından
çek!
Çekiniz!
 
Bıyıkları pomadlı ahenginiz
süzüyor gözlerini hala
koyda çıplak yıkanan Leyla'ya karşı!
Fakat bugün
ağzımızdaki ateş borularla
çalınıyor yeni san'atın marşı!
Yeter artık Yenicami tıraşı,
yeter!
Ayağa kalkın efendiler...
Nazım Hikmet Ran
 
Dünya Şiir Gününüz kutlu olsun...
 
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