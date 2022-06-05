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Buse, Fransa’da rekorla birinci

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Buse, Fransa’da rekorla birinci
Buse, Fransa’da rekorla birinci

Ülkemizin başarılı atletlerinden Buse Savaşkan, Fransa’nın Troyes şehrinde düzenlenen özel bir organizasyonda yüksek atlamada hem birinci oldu, hem şampiyona rekorunu kırdı.

Troyes Ulusal Atletizm Yarışları’na katılan Buse, yüksek atlama branşında 1.84 ile birinci oldu.

Buse 1.75, 1.78 ve 1.80’lik yükseklikleri ilk hakkında geçerken, 1.82 ve 1.84’lük yükseklikleri üçüncü hakkında geçti.

Bu dereceyle birinciliği elde eden Buse, 1.89’luk denemesinde başarılı olamadı ancak 1.84 ile elde ettiği birincilikle beraber şampiyona rekoru kırma başarısı gösterdi.

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