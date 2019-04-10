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Çatalköy’de “Yıldız Olmak Kolay Mı?”

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Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun yeni oyunu “Yıldız Olmak Kolay Mı?” 15 Nisan Pazartesi ve 16 Nisan Salı günü Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde prömiyerini yapacak.
Çatalköy’de “Yıldız Olmak Kolay Mı?”

Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi tarafından sahneye konulan, Nahid Sırrı Örik’in yazdığı, Tarık Günersel’in tiyatroya uyarladığı ve Nermin Uğur’un yönettiği “Yıldız Olmak Kolay Mı?” 15 Nisan Pazartesi ve 16 Nisan Salı günlerinde Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nin düzenlediği 9. Beşparmaklar, 1. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde ilk defa sahnelenmesi planlanan ancak oyunda yer alan oyunculardan birisinin babasının vefatı nedeniyle gösterimi ertelenen oyunun prömiyeri 15 Nisan 2019 Pazartesi günü yapılıyor.

Yıldız olamadan balonları sönenler

1944 yılında geçen kolay ve kısa yoldan yıldız ( Ünlü, tanınmış, İtibarlı) olma yolunu seçen Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin nasıl yıldız olamadan balonlarının söndüğünü anlatan aslında her iş kolu için günümüzle de örtüşen komedi- dram karışımı bir oyun olan “Yıldız Olmak Kolay Mı?” oyunu, izleyicinin 1944’lerin gazino hayatında o dönemin müzikleri ile keyifli bir zaman dilimi geçirmesini sağlayacak.

Hulusioğlu “Bu gelişim bizi mutlu ediyor”

Oyunla ilgili bir açıklama yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu “Çatalköy Belediye Tiyatromuz yeni bir oyunla daha izleyiciyle buluşuyor. Tümü amatör olan ve yaptıkları işin karşılığında bir tek kuruş almayan Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibimiz, gece gündüz demeden çalışarak ve gerçekten beklenenden de çok fazla emek sarfederek, özel hayatlarından feragat ederek tüm toplumumuza birçok şeyi emek ve özveriyle başarabileceğimizi gösteriyor.Yıldız Olmak Kolay Mı? bu yıl ekibimizin sergilediği üç oyundan birisi. Oyunlardan bir tanesi kardeş belediyemiz Girne Belediyesi şemsiyesi altında sahneye aktarılıyor. Tiyatromuz genellikle kendi içinden yönetmenlerimizle çalışırken, zaman zaman da yurt dışından yönetmenlerle çalışarak kendilerine farklı yönetmenlerle birlikte farklı deneyimler kazandıklarını ve farklı yolculuklara çıktıklarını görüyoruz. Bu da gelişim açısından bizleri mutlu ediyor. Bu yılki her üç oyunumuzu da sahneye koyan sevgili Nermin Uğur yönetmenimize ve Çatalköy Belediye Tiyatro Su’nun en küçüğünden en büyüğüne şahsım ve Belediye Meclisim adına teşekkür eder, hepinize iyi seyirler dilerim.”

Atik “Karşılıksız destek olanlara teşekkürler”

Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik ise “Yaklaşık 2 aydır, yeni bir deneyim yaşıyor tiyatromuz. Ekibimiz 3 oyun birden çalıştı. Tarık Günersel’in, Nahit Sıtkı Örik’in romanından uyarladığı Yıldız Olmak Kolay Mı? Oyunu bunlardan sonuncusu. 1944 yılında geçen kolay ve kısa yoldan yıldız (Ünlü, tanınmış, itibarlı) olma yolunu seçen Selma ve Selma gibi düşünüp hareket edenlerin nasıl yıldız olamadan balonlarının söndüğünü anlatan, aslında her iş kolu için günümüzle de örtüşen oyunumuz, komedi- dram karışımı müzikli bir oyun. Her ne kadar ülkemizde telif hakları kanunu yoksa da (umarım kısa sürede olur) usta yazar Tarık Günersel, Yıldız Olmak Kolay mı? oyununu oynamamıza hiçbir karşılık beklemeden izin verdiği için kendisine teşekkür ederim” dedi.

Geniş oyuncu kadrosu

Yardımcı yönetmenliklerini Fatoş Tüney, Mehmet Soyluoğlu ve Perihan Hulusioğlu’nun yaptığı “Yıldız Olmak Kolay Mı?” oyunun geniş bir kadrosu bulunuyor. Dekor tasarımı Derman Atik tarafından yapılırken kostüm seçimi Mehmet Soyluoğlu, Fatoş Tüney, ışık tasarımı Mehmet Saygıer, müzikler Evren Mercimekçi tarafından uygulanıyor.

Özge Çerkez, Emine Gürçağ, Ersin Sargın, Haluk Ramon Serhun, Soner Eminağa, Özlem Akçal, Gamze Doğruyol, Rafet Futsi, Nezahet Sözerim, Gülen Ataner, Gülüşan Gazanfer, İlde Atik, Perihan Hulusioğlu, Evren Mercimekçi, Fatoş Tüney ve Dilek Seçkin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler olurken Sazendeler; Ferit Dar, Kemal Derin, Selçuk Orakçı, Ayhan Çoköz, Hanendeler; Faize Sertel, Şerife Eminağa, Sevil Birben Sargın, Aileta Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Jale Yılmaz , Bahar Akpınar oyuna ayrı bir renk katıyor.

Işık uygulaması Mehmet Saygıer, müzik efekt Uygulama Ömer Kadiroğlu, dekor uygulama Levent Korol ile Celal Onat tarafından yapılırken Fethi Ercan da perdecilik görevinde yer alıyor.

15 Nisan Pazartesi ve 16 Nisan Salı günlerinde Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezi’nde prömiyeri yapılacak olan oyunla hakkında bilgi almak için Çatalköy Belediyesi’ne 0392 824 40 68/113-116 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

 

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