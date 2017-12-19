Cem Yılmaz’ın yeni filmindeki detayı takipçisi fark etti

Cem Yılmaz’ın 5 Ocak’ta vizyona girecek olan yeni filmi 'ArifV216'nın vizyon tarihindeki bir detayı ünlü komedyenin takipçisi fark etti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz; Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur gibi isimlerin bulunduğu güçlü kadrosuyla dikkat çeken yeni filmi ArifV216'nın heyecanını yaşıyor.

Yeni yılın ilk günlerinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Cem Yılmaz vizyon tarihi olarak 5 Ocak’ı seçmişti. Filmin adının ‘ArifV216’ olmasından yola çıkan bir takipçisi Yılmaz’a Roma rakamıyla beş anlamına gelen ‘V’nin filmin vizyon tarihiyle bir ilgisi olduğunu düşündüğünü yazdı. Yılmaz da buna kendisine has üslubuyla, "Elbette! Her şeyi düşündüm ama en ince ayrıntısına kadar. Bana güven" ifadelerini kullandı.