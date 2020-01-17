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Chimene Suleyman DAÜ'deydi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sunday Times En Fazla Satılan Kitap unvanına sahip “The Good Immigrant” başlıklı kitabın Co- Editörlüğünü yapan Chimene Suleyman’ı ağırladı.
Chimene Suleyman DAÜ'deydi

İletişim Fakültesi öğrencilerine verilen ve yaklaşık üç saat süren seminerde aynı zamanda Kıbrıs doğumlu olan ünlü yazar Chimene Suleyman, ırk siyaseti ve kimlik ile göç hakkında konuştu. Suleyman, aynı zamanda katılımcılara yayıncılık ve yazarlık hakkında da kullanışlı tavsiyelerde bulundu.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

Ünlü yazar Chimene Suleyman, seminer öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ile Yeni Medya ve
Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu da yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, hayatını New York’ta sürdürmekte olan ünlü yazar Chimene Suleyman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelerek DAÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirdiği seminerden dolayı teşekkür
etti. Ziyarette, Suleyman’ın kitabı ve gazetecilik çalışmaları konuşuldu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Chimene Suleyman’a bir DAÜ hatırası da hediye etti.

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