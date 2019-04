DAÜ, 10. Uluslarasi Kibris Araştirmalari Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde ‘Kıbrıs’ genel teması ile gerçekleştirilecek. Kongre, 24 Nisan 2019 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak. Kongre, 25 Nisan 2019 tarihinde de gerçekleştirilecek olan sunumlar ile devam edecek.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başlayacak olan kongrede Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Uyum Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Üyesi Armağan Candan “Kıbrıslı Türkler ve Avrupa Birliği” konulu sunum gerçekleştirecek.

Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu “Kıbrıs’ta Görülen Ortopedik Sorunlar” konulu sunum gerçekleştirecek.

Kongre, Eş Zamanlı Sunumlar ile Devam Edecek

Ana konuşmacıların gerçekleştireceği sunumların ardından ilk oturum saat 14:00’te İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya başkanlığında başlayacak. Söz konusu oturumda Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Safiye Bağkur “Kuzey Kıbrıs’ta Uygulanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Carroll Piramidi’ne Göre Değerlendirilmesi: GSM Sektörü Alan Çalışması”, Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Mürüde Özen “Viral Reklamların Kültüre Entegrasyonu: Neydi Olacağı Alan Çalışması”, Erkan Burak Seviç “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Faaliyet Gösteren Online Gazetelerin Güven Problemi”, Doç. Dr. Şevket Öznur, Doç. Dr. Ahmet Güneyli ve Yrd. Doç. Dr. Ejdan Sadrazam “Geleneksel Kıbrıs Oyunları ve Yaşama Hazırlamadaki Değeri” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Öte yandan eş zamanlı olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy başkanlığında Prof. Dr. Bahire Efe Özad ve Ediz Pirhan “Using Popular Music in Turkish TV Series as Pathos”, Fikri Yurtsev “One Driver Two Ways of Driving: Why We Drive Differently in North and South of Cyprus” ve Kadir Kaba “Merdiruz Mathieu Papazyan, John P. Foscolo and Cypriot Photography” konularındaki sunumlar ile kongre devam edecek.

İkinci Oturum 15:30’da Başlayacak

Kongre saat 15:30’da DAÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya başkanlığında gerçekleştirilecek olan ikinci oturum ile devam edecek. Doç. Dr. Metin Ersoy ve Prof. Dr. Bahire Efe Özad “Yerinden Edilmiş Toplumların Buluşma Noktası : Sosyal Medya”, Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman ve Ozan Üstüntaş “Kıbrıs Markalarının Sosyal Medya Kullanımı: Türk Kahve Markası Alan Çalışması” ve Özgül Ezgin “Özgürleşen Fotoğraf, Yitirilen Gerçeklik” konulu sunumlar gerçekleştirecek.

Eş zamanlı olarak ise DAÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad başkanlığında Hanife Erişen “An Analysis of the Representation of the Turkish Cypriots in the British News”, Meryem Ezel “Environmental Problems in Online Newspaper Coverage: A Framing Analysis of Turkish Cypriot Online Newspapers on Current Environmental Problems”, Prof. Dr. Bahire Efe Özad, Sarah Gambo ve Coleman Fidelis Essien “The Preference of Social Networking Sites (SNSs) in Reducing Uncertainty Among International Students in North Cyprus” ile Deniz Lopez “Social Media and Health Communication: A Comparative Content Analysis of the Official Facebook Pages of Ministry of Health in Turkey and North Cyprus” konulu sunumlar gerçekleştirilecek.