  • BIST 102.438
  • Altın 279,601
  • Dolar 5,6882
  • Euro 6,2494
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri kapsamında üniversiteye kayıt yaptıran yeni öğrenciler ve velileri için çeşitli kültür ve tanıtım turları düzenledi.
DAÜ 22. Oryantasyon Günleri kapsamında kültür turları gerçekleştirildi

Etkinlikler kapsamında yeni gelen öğrenci ve velilerine yönelik düzenlenen şehir turları ile öğrencilerin üniversite ile çevreye uyum sürecinin desteklenmesi hedeflendi.

 

Program kapsamında yeni öğrencilere KKTC’yi yakından tanıtabilmek amacıyla 20 Eylül 2019 tarihinde Gazimağusa turu, 21 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa ve Girne turu ve 22 Eylül 2019 tarihinde ise Karpaz turu gerçekleştirildi. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler düzenlenen şehir turları ile KKTC`yi daha yakından tanıma fırsatını elde ederken, merak ettikleri tüm soruları cevaplamak üzere söz konusu turlar kapsamında görevli asistanlar kendilerine refakat etti.

 

7-(1).jpg

 

Yaklaşık 3000 Kişi Katıldı

22. Oryantasyon Günleri kapsamında yapılan kültür gezilerine 3000 civarında öğrenci ve veli katıldı. Yaklaşık 750 kişinin katıldığı Gazimağusa turunda Namık Kemal Zindanı, Lala Mustafa Paşa Camii, Othello Kalesi, Gazimağusa Suriçi gibi Kıbrıs tarihini ve kültürünü yansıtan yerler ziyaret edildi. Yaklaşık 1150 yeni kayıtlı öğrenci ve velinin katılmış olduğu Lefkoşa-Girne turu kapsamında ise Selimiye Camii, Büyük Han, Bandabulya Çarşısı, Yiğitler Burcu, Ledra Palas, Girne Limanı, Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı ziyaret edildi. Yaklaşık 1150 kişinin katıldığı Karpaz turunda ise Apostolos Andreas Manastırı ve Altın Kumsal ziyaret edilen yerler arasındaydı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’den CISCO Eğitimleri başarısı19 Eylül 2019 Perşembe 16:17
  • DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor19 Eylül 2019 Perşembe 16:14
  • DAÜ Matematik Bölümü’nden Bakü’deki en prestijli matematik konferansında güçlü temsiliyet18 Eylül 2019 Çarşamba 16:08
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor17 Eylül 2019 Salı 18:34
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 22. Oryantasyon Günleri tüm hızıyla devam ediyor.17 Eylül 2019 Salı 16:20
  • DAÜ’nün ücretsiz otobüs hizmeti 23 Eylül’de başlıyor17 Eylül 2019 Salı 16:16
  • DAÜ 13. Uluslararası İlişkiler Pan-Avrupa Konferansı’na katıldı16 Eylül 2019 Pazartesi 16:15
  • DAÜ 40. Yılını görkemli senfonik konser ile kutladı14 Eylül 2019 Cumartesi 13:43
  • DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı’na sanatla başlıyor13 Eylül 2019 Cuma 16:05
  • DAÜ YDİHO kesintisiz profesyonel gelişim kursları devam ediyor13 Eylül 2019 Cuma 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti