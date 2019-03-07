  • BIST 104.099
  • Altın 224,411
  • Dolar 5,4321
  • Euro 6,1191
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ 7. Uluslararasi Kariyer Günleri kapsaminda Sağlik Bilimleri Fakültesi’nde seminer gerçekleşti

» »
DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) koordinasyonu ile düzenlenen 7. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi önemli bir seminere ev sahipliği yaptı.
DAÜ 7. Uluslararasi Kariyer Günleri kapsaminda Sağlik Bilimleri Fakültesi’nde seminer gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen söz konusu seminerlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Merkez Örgüt, Hastane Amirleri Beste Akın Özyavaş ve Suna Gök “Sağlık Yönetimi Mesleğinin Geleceği ve KKTC’deki Durumu” konulu sunum gerçekleştirdi.

 

Sunumlarında Sağlık Yönetimi Mesleği hakkında bilgiler veren Özyavaş ve Gök, mesleğin gelişim süreci ve KKTC’deki durumu ile işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Söz konusu seminerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da hazır bulundu. Seminer sonunda Prof. Dr. Malkoç, katkılarından dolayı Özyavaş ve Gök’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ’den Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hizmet içi seminer27 Şubat 2019 Çarşamba 15:39
  • DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı AQAS tarafından akredite oldu25 Şubat 2019 Pazartesi 13:50
  • DAÜ'de birbirinden ünlü şefler ders verecek21 Şubat 2019 Perşembe 20:13
  • Kızılyürek, DAÜ-Sen'in konuğu olacak20 Şubat 2019 Çarşamba 19:19
  • DAÜ iç mimarlık bölümü Mardin’de atölye çalışması gerçekleştirdi19 Şubat 2019 Salı 14:50
  • DAÜ’den Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu13 Şubat 2019 Çarşamba 13:57
  • DAÜ voleybol takımları yıldızlaştı12 Şubat 2019 Salı 15:55
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Tasarla ve Yap” temalı seminer12 Şubat 2019 Salı 12:05
  • DAÜ – giriş ve burs sınavı 2019 bu yıl 11 Haziran’da yapılıyor08 Şubat 2019 Cuma 14:15
  • DAÜ BTYO’dan yeni bir akreditasyon daha08 Şubat 2019 Cuma 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti