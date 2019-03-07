DAÜ 7. Uluslararasi Kariyer Günleri kapsaminda Sağlik Bilimleri Fakültesi’nde seminer gerçekleşti

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen söz konusu seminerlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Merkez Örgüt, Hastane Amirleri Beste Akın Özyavaş ve Suna Gök “Sağlık Yönetimi Mesleğinin Geleceği ve KKTC’deki Durumu” konulu sunum gerçekleştirdi.
Sunumlarında Sağlık Yönetimi Mesleği hakkında bilgiler veren Özyavaş ve Gök, mesleğin gelişim süreci ve KKTC’deki durumu ile işleyişi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Söz konusu seminerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da hazır bulundu. Seminer sonunda Prof. Dr. Malkoç, katkılarından dolayı Özyavaş ve Gök’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.
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