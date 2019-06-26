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DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı.

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DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı.
DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Samsun’da Uluslararası Milli Mücadele Sempozyumu’na katıldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)  Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, TC Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliği ve Samsun Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen “100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu”na katıldı.

 

Samsun’da yapılan sempozyumda DAÜ’yü temsil eden Göktürk, “Kıbrıs Türkleri’nin Milli Mücadeleye Desteği ve Kıbrıs Türk Basınındaki Yansımaları” başlıklı bildiriyi görsel bir sunumla aktardı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk bildirisinde, Kıbrıs Türkü’nün 1919-1922 yıllarında İngiliz Yönetimi’nin baskısı ve Rumların tahrikleri altındaki kendi zor şartlarına rağmen Anadolu’daki milli mücadeleye verdiği maddi ve manevi destek ile Anadolu’ya geçerek savaşa katılmak suretiyle sağladığı fiili desteği ortaya koymaya çalıştı. Göktürk bildirisinin sonunda; Kıbrıslı Türklerin, Söz Gazetesi’nin 17 Ekim 1925 günü attığı manşette de görüldüğü üzere “Muhterem Gazi’nin açtığı nurlu ve feyizli yolda yürümek her Türk’ün milli vazifesidir” görüşünü bugün de savunduğunu vurguladı.

 

Türkiye ve KKTC’nin yanısıra Almanya, Rusya, Polonya, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan, Tataristan, Irak ve Arnavutluk’a ait 140 akademisyenin katıldığı sempozyumda, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk tarafından, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan’a DAÜ’nün lefkara işi plaketi takdim edildi. Sunumda Yrd. Doç. Dr. Göktürk, “Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele ateşini yaktığı topraklarda, Kıbrıs Türkü’nün sesini ve haklı gururunu duyurmanın onurunu taşıdıklarını” ifade etti.

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