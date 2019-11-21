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DAÜ Ataum Başkani Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ankara’da Mülkiye Sempozyumu'na katildi

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DAÜ Ataum Başkani Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ankara’da Mülkiye Sempozyumu'na katildi
DAÜ Ataum Başkani Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ankara’da Mülkiye Sempozyumu'na katildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Atatürk Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliği ile Ankara’da gerçekleştirilen “Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu”na katıldı.

 

19-20 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenen sempozyumda DAÜ’yü temsil eden Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’in oturum başkanlığında, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Mülkiyeliler” başlıklı bildiriyi görsel bir sunumla aktardı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk bildirisinde, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi, bir başka ifadeyle Kıbrıs Türk Varoluş Savaşı’nın bir destan olduğu vurgusunu yaptı.

 

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Rumlar’ın, 1955 yılında EOKA Tedhiş Örgütü’nü kurarak Kıbrıs Türkü'ne karşı planlı yok etme eylemlerine girişmesi sonucunda, Kıbrıs Türk Toplumu’nun öz savunmasını gerçekleştirmek maksadıyla Türkiye’nin de desteğiyle Türk Mukavemet Teşkilat’nı (TMT) kurduğunu aktardı. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bu zorlu süreçte TMT’ye girerek Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’nde onurlu yerlerini alan ve bu mücadelenin sonunda bağımsız bir devlet kurulmasında fiilen önemli rol oynayan Mülkiyeli Kıbrıs Türkleri’nin de bulunduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, böylece Mülkiyeli Kıbrıs Türkleri’nin, verdikleri mücadeleyle kazandıkları onuru, mensubu oldukları Mülkiye’ye de ait kıldıklarını ifade etti.

 

Yrd. Doç. Dr. Göktürk, bildirinin temel konusunun Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’nde mücahit komutanı, Barış Harekatı sonrasındaki siyasal süreçte de devletin değişik kademelerinde devlet görevlisi ve bakan olarak görev almış olan Mülkiyeli Mücahitler İsmail Bozkurt ve Taner Etkin’in sürece katkıları olduğunu bildirdi.

 

 

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