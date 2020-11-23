DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni kayıt yaptıran öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni kayıt yaptıran öğrencilerine beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00’de DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen törende, pandemi nedeniyle 72 öğrenci arasından belirlenen 16 öğrenci temsili olarak beyaz önlüklerini giydi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü hakkında bilgiler vererek mesleğin yıllar içerisindeki gelişiminden bahsetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da yaptığı konuşmada, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nın kutlu olmasını temenni ederek, DAÜ’nün Sağlık, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile sağlık alanında eğitim ve araştırma yönünden açılım yaptığını vurguladı.

Hocanın, stratejik plan kapsamında sağlık alanındaki eğitim ve araştırmaların gelecek yıllarda da artmasını hedeflediklerini dile getirerek, DAÜ’nün sağlık alanında topluma hizmet vermesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını ve bu bağlamda çeşitli kararların üretildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Solak, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Tüzmen tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Fakülte dekanlarının, öğretim üyelerinin ve öğrenci velilerinin katıldığı tören, öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesi bahçesine zeytin fidanı dikmesinin ardından sona erdi.