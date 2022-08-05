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DAÜ Eğitim Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

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DAÜ Eğitim Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor
DAÜ Eğitim Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor

​1999 yılında kurulan DAÜ Eğitim Fakültesi, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerini bekliyor. Öğretmenlik mesleğini seçenlerin öğrenim görmesi gereken en doğru adreslerden biri olan DAÜ Eğitim Fakültesi, öğrencilerine zengin bir veri tabanı ve on binlerce basılı dokumanın bulunduğu kütüphane, internetten sınırsız yararlanma, geniş kültürel etkinlik yapma, çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma ve geniş başarı bursu gibi pek çok imkan sağlıyor. DAÜ Eğitim Fakültesi, bünyesinde Eğitim Bilimleri Bölümü, Özel Eğitim Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nü barındırıyor. DAÜ Eğitim Fakültesi; 14 lisans, 10 yüksek lisans ve 3 doktora programıyla geleceğin eğitimuzmanlarını yetiştiriyor.
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Başarılı Meslek İnsanları Çağdaş eğitimin gerekleriyle toplumun eğitimden beklentilerini uzlaştıran işlevsel  eğitim anlayışını benimseme ve uygulamayı misyon edinen DAÜ Eğitim Fakültesi; toplumun gereksinimleri doğrultusunda öğretmen eğitiminde yeni modeller üretirken, eğitim-öğretim alanında nitelikli araştırmalar yaparak geliştirilecek politikalara ve alınacak kararlara katkıda bulunuyor. Eğitim öğretim politikası; akademik mükemmellik, entelektüel özgürlük, özverili hizmet, güven ve eşitlik üzerine kurulu olan DAÜ Eğitim Fakültesi, eğitim-öğretim konusunda bilinçli bir kamuoyu ve toplum yaratmak, iyi insan, iyi yurttaş, başarılı meslek insanı ve araştırmacı yetiştirerek eğitimin toplumdaki saygınlığını artırmayı hedefliyor.

Vizyon Sahibi Öğretmenler

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, “21. yüzyıldaki gelişmeler eğitim sistemlerini de etkilemiş; eğitimin hem nitelik, hem de ortam açısından yeniden sorgulanmasını gerektirmiştir. Çağımızın öğrencileri; girişimci, problem çözebilen, iş birlikçi ve yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip bireyler olarak yetiştirilmelidir. Hiç kuşkusuz bunu sağlayacak en önemli faktör öğretmendir. Bir sistem, ancak öğretmenlerinin yeteneği ve kalitesi ölçüsünde başarılıdır. Bu anlayıştan hareketle fakültemizde siz öğretmen adaylarını çağın gereklerine uygun, insanı öze koyan, düşünce özgürlüğüne sahip, kendini her ortamda ifade edebilen, eleştiren, kültürel değerlerimizi özümsemiş, dünyayı takip edebilen, vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmek en temel amacımızdır. Nitelikli öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte çağdaş eğitimin tüm olanaklarını kullanarak bu amacı gerçekleştirmek için çalışmaktayız” diye konuştu.

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