DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Farhang Naderi’den büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Farhang Naderi, 12 Kasım 2020 Perşembe günü,robot çalışmalarında kullanılan programlama yöntemlerini içeren ROS World 2020 etkinliği kapsamında,Dronecode Foundation topluluğu tarafından organize edilen uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alacak. Çevrimiçi olarak yapılacak konferansta 2,000’in üzerinde katılımcı yer alacak. Tez projesi için drone’lar üreten ve geliştirenNaderi, GPS’e erişim olmayan bölgelerde insansız hava araçları üzerinde yaptığı programlama çalışmalarını, saat 14:00’te, “PX4 ile MAVROS’a Giriş” başlıklı bir sunum altında anlatacak.

Şampiyon DAÜ Robot Takımı’nda Yer Alıyor

Naderi, aynı zamanda ROBOTEX International 2019 şampiyonu olan DAÜ Robot Takımı’nda da yer alıyor. Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük bilim adamlarınca temeli atılmış olan ve 160 ülkede 430 binden fazla üyesi bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) DAÜ Öğrenci Kolu altında faaliyet gösteren Robotik ve Otomasyon Topluluğu’nun oluşturduğu DAÜ Robot Takımı, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel’in koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Farhang Naderi’nin konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe katılım ücretsiz olup, https://roscon.ros.org/world/2020/adresinden erişim sağlanabiliyor.