  • BIST 122.540
  • Altın 298,401
  • Dolar 5,9321
  • Euro 6,5570
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Atölye Çalışması

» »
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Atölye Çalışması
Daü Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Programı Öğrencilerinden Atölye Çalışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri Yusuf İslam Doğan, Şerafettin Bartu Gürvardar ve Sinem Ayaz, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Gastronomi sosyal sorumluluk organizasyonları öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir koordinasyonunda atölye çalışması gerçekleştirdiler.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Piyale Paşa Muhtarı Rifat Sevindik önderliğinde çoğunluğu erkek olan Piyale Paşa Mahalle Muhtarlığı sakinleri ve yakınlarına pastacılık üzerine atölye çalışması gerçekleştiren öğrenciler, gastronominin ve turizmin önemi, kültüre hitap şekli ve mutfağın sadece kadınlara yönelik olmadığı üzerinde durarak aşcıların neden farklı tarzda üniforma giydiklerini katılımcılaa açıkladılar. 

DAÜ Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri dünya genelinde gastronominin ne kadar ihtiyaç duyulan bir meslek olduğunu, fazlasıyla rağbet gördüğünü ve yararlarını anlattılar. Sunumun ardından uygulamaya geçilerek tatlılardaki bazı püf noktalar üzerinde duruldu. Katılımcılara cup cake, normal kalıp keklerin nasıl süsleneceğini, pratik ve kolay yanlarını öğretip tek tek denemelerine fırsat verdiler. Katılımcılar ve Mahalle Muhtarı Rifat Sevindik gerçekleştirilen eğitimi eğlenceli ve keyifli bulduklarını belirterek, DAÜ’den bu gibi eğitimlerin devamını istediler. Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ruso ise günümüzde mesleklerin artık kadın işi, erkek işi diye ayrılmadığını, erkeklerin de kadınlar gibi mutfakta harikalar yaratabileceğinin altını çizdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazar Chımene Suleyman Daü İletişim Fakültesi’nde Seminer Verdi17 Ocak 2020 Cuma 20:48
  • DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” Sergi17 Ocak 2020 Cuma 20:44
  • Dr. Fazıl Küçük, DAÜ DR. Fazıl küçük tıp fakültesi tarafından kabri başında anıldı17 Ocak 2020 Cuma 20:40
  • Chimene Suleyman DAÜ'deydi17 Ocak 2020 Cuma 15:29
  • DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü “2. Kültürlerarası Yemek Festivali” gerçekleştirdi15 Ocak 2020 Çarşamba 15:08
  • DAÜ Dr. Fazil Küçük Tip Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu unutkanlik, demans ve alzheimer ile ilgili açiklama yapti15 Ocak 2020 Çarşamba 14:54
  • TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı DAÜ’de konferans verdi14 Ocak 2020 Salı 17:00
  • DAÜ BTYO “Sektörle Buluşma” toplantilarina devam ediyor14 Ocak 2020 Salı 14:32
  • DAÜ YDİHO’dan bisiklet farkındalığı etkinliği13 Ocak 2020 Pazartesi 16:11
  • DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Şeref ve Yüksek Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi13 Ocak 2020 Pazartesi 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti