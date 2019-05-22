  • BIST 85.207
  • Altın 249,371
  • Dolar 6,0807
  • Euro 6,7916
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

» »
DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak
DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleştirilecek. 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan söz konusu Sempozyum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den aralarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili’nin de yer aldığı birçok kişiyi ağırlayacak.

 

23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 09:30’da açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan Sempozyumda, ilk oturum DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk “Anayasa Şikayeti Tarihsel Gelişim”, Prof. Dr Fazıl Sağlam “Bireysel Başvuru İçin Öngörülen ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamı’ Ne Demek ?”, Doç. Dr. Tolga Şirin “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Mekanizmasının Normatif ve Belirgin Sorunları”, Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan Öncü “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

 

İkinci oturum TC Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam moderatörlüğünde devam edecek.  İkinci oturumda;  Prof. Dr. Osman Doğru “Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı”, Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci “Temel Hak ve Hürriyetlerin Yorumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Görmek”, Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Perspektifinden Evli Kadının Soyadı ve Anayasa Mahkemesi İçtihadı”, Prof. Dr. Gülriz Uygur “Anayasa Mahkemesi İçtihadında Ev – İçi Şiddet” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

 

Sempozyumda, bireysel başvuruya (anayasa şikayetine) ilişkin güncel sorunların yanında; yaşama hakkı, toplumsal cinsiyet, ifade özgürlüğü, anayasanın üstünlüğü, bireysel başvuru usulü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bireysel başvurunun uygulanabilirliği gibi birçok konu hakkında iki gün boyunca tebliğler sunulacak. Sempozyum programı hakkında detaylı bilgiye DAÜ Hukuk Fakültesi’nin web sitesinden (www.hukuk.emu.edu.tr) ulaşılabilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı17 Mayıs 2019 Cuma 10:57
  • DAÜ 24. Bahar Festivali başladı16 Mayıs 2019 Perşembe 13:31
  • Ünlü futbolcu Tugay Kerimoğlu DAÜ'de öğrencilerle buluştu16 Mayıs 2019 Perşembe 13:24
  • DAÜ’den dünyayı bir araya getiren görkemli etkinlik15 Mayıs 2019 Çarşamba 15:56
  • DAÜ 24. Bahar Festivali başlıyor14 Mayıs 2019 Salı 15:05
  • DAÜ-ATAUM Milli Mücadele Oratoryosu gerçekleştirdi14 Mayıs 2019 Salı 14:23
  • DAÜ Kadın Yüzme Takımı’ndan rekorlu şampiyonluk13 Mayıs 2019 Pazartesi 16:17
  • Usta sanatçı Ayla Algan DAÜ’ye konuk oldu13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:35
  • DAÜ dünyaca ünlü pasta şefini ağırladı13 Mayıs 2019 Pazartesi 14:29
  • DAÜ Hemşirelik Bölümü’nün düzenlediği “Nursevıvor” başlıyor10 Mayıs 2019 Cuma 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti