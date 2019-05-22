DAÜ Hukuk Fakültesi Anayasa Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Hukuk Kulübü iş birliğinde “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru: Güncel Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleştirilecek. 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan söz konusu Sempozyum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye’den aralarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili’nin de yer aldığı birçok kişiyi ağırlayacak.

23 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 09:30’da açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan Sempozyumda, ilk oturum DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İlk oturumda Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk “Anayasa Şikayeti Tarihsel Gelişim”, Prof. Dr Fazıl Sağlam “Bireysel Başvuru İçin Öngörülen ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamı’ Ne Demek ?”, Doç. Dr. Tolga Şirin “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Mekanizmasının Normatif ve Belirgin Sorunları”, Dr. Öğretim Üyesi Gülay Arslan Öncü “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Olağan Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

İkinci oturum TC Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam moderatörlüğünde devam edecek. İkinci oturumda; Prof. Dr. Osman Doğru “Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı”, Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci “Temel Hak ve Hürriyetlerin Yorumunda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Görmek”, Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Perspektifinden Evli Kadının Soyadı ve Anayasa Mahkemesi İçtihadı”, Prof. Dr. Gülriz Uygur “Anayasa Mahkemesi İçtihadında Ev – İçi Şiddet” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

Sempozyumda, bireysel başvuruya (anayasa şikayetine) ilişkin güncel sorunların yanında; yaşama hakkı, toplumsal cinsiyet, ifade özgürlüğü, anayasanın üstünlüğü, bireysel başvuru usulü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bireysel başvurunun uygulanabilirliği gibi birçok konu hakkında iki gün boyunca tebliğler sunulacak. Sempozyum programı hakkında detaylı bilgiye DAÜ Hukuk Fakültesi’nin web sitesinden (www.hukuk.emu.edu.tr) ulaşılabilir.