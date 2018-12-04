DAÜ IEEE Robot Takımı Robotex 2018 yarışması’nda birinci oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün Öğrenci Kolu (DAÜ-IEEE) Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen “Robotex International 2018” Yarışması’ndan birinci olarak geri döndü.

DAÜ’nün Gururu Oldular

DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Elektrik ve Elektronik, Bilişim Sistemleri ve Mekatronik Mühendisliği öğrencileri Hüseyin Çeçe, Shehabeldin E. M. Housein, Farhang Naderi, Burak Özarslan ve Yazan M.A.L. Abuaisha tarafından oluşturulan DAÜ IEEE Öğrenci Kolu Robot Takımı geliştirdikleri “EMU Crow” isimli robotları ile Zihin Kontrollü (“Mind Control”) Robot Yarışması’nda birincilik elde ederek DAÜ’nün gururu olmayı başardılar.

Yarışmayı Tamamlayabilen Tek Takım Oldu

Robotex dünyanın en büyük robot yarışması olup bu yıl 18. kez Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlendi. Bu yıl yapılan Robot Yarışmalarına 1750 Robot, 35,000 katılımcı, 100’ü aşkın şirket ve 4000 mühendis olmak üzere rekor bir katılım gerçekleşti. Yarışma 25 farklı kategoride gerçekleştirildi. DAÜ IEEE Öğrenci Kolu son bir yıldır bu yarışma için tasarlayıp geliştirdikleri “EMU Crow” isimli robotlarını yarışmanın standardı olan 2 dakika süre içerisinde tamamlayabilen tek takım oldu. Zihin Kontrollü Robot yarışmalarında sensörler yardımıyla alın bölgesinden alınan beyin dalgalarının oluşturduğu elektriksel sinyaller Bluetooth kanalı üzerinden bilgisayara aktarılmakta ve burada işlenen sinyaller sonrasında oluşturulan komutlar Wi-Fi Kablosuz Ağ üzerinden robota aktarılarak robotun kontrolü sağlanmaktadır. İlgili beyin sensörünü kullanan yarışmacının konsantrasyonu ve odaklanması sinyallerin tutarlı bir şekilde sınıfladırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Prof. Dr. Demirel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ’lü öğrenci ve akademisyenlerden oluşan Robot Takımı gerekli destek ve altyapı sağlandığında uluslararası alanda ne gibi başarılar elde edebileceğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bugüne kadar benzer organizasyonlara ve projelere destek veren DAÜ Yönetimi, bu sonucu büyük bir aşama olarak değerlendirmektedir. DAÜ’nün uluslararası arenada bu gibi organizasyonlar ve projelere gösterdiği katılım artarak devam edecektir”