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DAÜ İktisat Bilimleri alanında Shanghaırankıng’in 2020 listesinde yer aldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), iktisat bilimleri alanında  dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in 2020 listesinde yer aldı.
DAÜ İktisat Bilimleri alanında Shanghaırankıng’in 2020 listesinde yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), iktisat bilimleri alanında  dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in 2020 listesinde yer aldı.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta listeye girme başarısını gösteren tek üniversite olan DAÜ 401 – 500 bandında yer alarak Türkiye üniversiteleri arasında ikinci sırada yer aldı. 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur konuyla ilgili açıklamasında, onur duyduklarını kaydederek,  başta Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar olmak üzere tüm Ekonomi Bölümü öğretim üyelerine teşekkür etti.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Balcılar ise, gurur duyduklarını kaydederek,  DAÜ Ekonomi Bölümü, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile birlikte Türkiye üniversiteleri arasından sıralamaya giren iki bölümden biri olarak, DAÜ’yü dünya üniversiteleri arasına kattığını ifade etti. 

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