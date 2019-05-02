“DAÜ ile Umutlara Ortak Ol” kermesine yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çocuklar yararına geleneksel DAÜ kermesini düzenledi. DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımı ile gerçekleştirilen kermes, ‘DAÜ ile Umutlara Ortak Ol’ projesi kapsamında, 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, 10:00 – 13:00 saatleri arasında, Merkezi Derslik Binası (CL) önünde gerçekleştirildi. DAÜ’de yer alan tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin katkılarıyla kurulan stantlarda ev yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapılarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına destek toplandı.

İlgi Yoğundu

Oldukça renkli geçen kermese ilgi yoğundu. Kermese katılıp katkıda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, tüm stantları gezerek DAÜ personeli ve öğrenciler ile sohbet etti. Dipkarpaz İlkokulu Öğrencileri folklor gösterileri, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu öğrencileri ise stant ziyaretleri ile Umutlara ortak oldular. Kermesten elde edilen gelir ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde bulunan çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesi her yıl bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı gruplar ve çocuklar için fayda sağlayacak. Proje ile üniversite ile toplumun iş birliği içerisinde sosyal dayanışma ve farkındalıkların artırılması hedefleniyor. Söz konusu proje DAÜ’nün değerler