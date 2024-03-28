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DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde "Etkili Yönetim" Konulu Seminer Düzenlendi

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DAÜ'de "Etkili Yönetim" Semineri: İşletmelerde Kriz Dönemlerinde Stratejik Planlama Üzerine Önemli Tartışmalar
DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nde "Etkili Yönetim" Konulu Seminer Düzenlendi

DAÜ’DE “ETKİLİ YÖNETİM” KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından “Etkili Yönetim” konulu seminer gerçekleştirildi. DAÜ İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Doğan Ünlücan moderatörlüğünde İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde düzenlenen seminerde Alman İş İnsanı Werner Dinkelaker sunum gerçekleştirdi. Söz konusu seminere DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Berna Numan, İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

Gerçekleştirilen seminer ile etkili yönetimin ne olduğu ve neden önemli olduğu üzerinde durularak, kriz dönemlerinde yapılan durum analizinin son derece hayati bir öneme sahip olduğu ve krizin nasıl fırsata dönüştürülebileceği üzerinde açıklamalarda bulunuldu.

 

Schönbuch Brauhous sahibi ve yöneticisi Werner Dinkelaker sunumunda ekonomik koşulların zorlaşması, yüksek enflasyonun yaşanması, artan maliyetler, tedarik zorlukları, pazarda talebin azalması, rekabetin artması, savaşların işletmeler üzerindeki etkileri gibi birçok nedenle işletmelerin zor zamanlar geçirdiği ve bu dönemlerde doğru işlerin yapılmasının ne kadar gerekli olduğu ifade edildi. Çalışanların motivasyonu, memnuniyeti, çalışanlarla ilişkiler ve çalışanların kişisel gelişimleri konularının da ele alındığı etkinlikte, müşteri memnuniyeti ve müşteri ilişkilerinin de son derece önemli olduğuna değinildi. Sunumunda yerel üreticiler ve işletmelerle yapılan iş birlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Dinkelaker, şirket politikaları ve stratejik planlama hakkında da açıklamalarda bulundu.

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