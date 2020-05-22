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DAÜ Lise Puanına Göre Kayıt Yapacak

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DAÜ Lise Puanına Göre Kayıt Yapacak
DAÜ Lise Puanına Göre Kayıt Yapacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), öğrenci seçme ve yerleştirme işlemini öğrencilerin lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarılara göre yapacağını duyurdu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, başvuruların online olarak kabul edileceği kaydedildi. Burs verilecek öğrenciler de yine lise eğitimlerindeki başarılar dikkate alınarak belirlenecek. Başvurular 10 Haziran'a kadar yapılabilecek.

DEĞERLENDİRME

Lise Başarı Puanı (LBP) için, mezun olacak adayların 9, 10 ve 11’nci sınıf not dökümlerindeki yıllık başarı derecelerinin ortalaması alınacak. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin mezuniyet dereceleri Lise Başarı Puanı (LBP) puanı olacak.

BURSLAR

İlgili programa ilk sırada yerleştirilen aday, LBP’si 8.50 ve üzerinde ise yüzde 100, 2 ve 3’üncü sırada yerleştirilen öğrencilerden LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar yüzde 75, 4 ve 5’inci sırada yerleştirilen adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar ise yüzde 50 burs hakkı kazanacak.

KARDEŞLERE VE DAÜ PERSONELİNE ÖZEL İNDİRİMLER

DAÜ’nün Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç herhangi bir programına mezun oldukları yıl kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul birincilerinden, mezuniyet dereceleri pekiyi olanlar yüzde 100 burs alma hakkı bulunuyor.

DAÜ’nün lisans veya önlisans programlarından mezun olanlarının çocuklarına yüzde 25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç). İlgili öğrencinin hem annesi hem de babasının DAÜ mezunu olması halinde bu burs yüzde 50 olarak uygulanacak. Aynı zamanda DAÜ lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden, kıstasa uygun ilk iki kardeşin her biri için yüzde 25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için yüzde 75 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. Üç kardeşe uygulanan indirimler, iki kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanacak. DAÜ personel çocuklarına veya en az 15 yıl çalışıp emekli olmuş personel çocuklarına, Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, yüzde 50 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN SINAV YAPILACAK

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için sınav yapılacak. DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran Perşembe 10.30-13.00 saatlerinde tek oturum halinde DAÜ kampüsü ve İstanbul’da belirlenecek bir merkezde yapılacak. Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan her aday için, sistem tarafından adayın kişisel bilgilerini içeren fotoğraflı bir Sınav Giriş Belgesi hazırlanacak. Bu belgede adayın adı, soyadı, aday numarası, sınava gireceği sınav salonu yazılı olacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’ni yazıcıdan çıktı alarak sınav günü yanlarında bulundurması gerekiyor.

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