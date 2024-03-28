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DAÜ Makine Mühendisliği Öğrencilerinden Sektöre Destek

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DAÜ Öğrencileri Gazimağusa Tersanesi için Yenilikçi Çözüm Üretiyor
DAÜ Makine Mühendisliği Öğrencilerinden Sektöre Destek

DAÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDEN SEKTÖRE DESTEK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Gazimağusa Tersanesi için deniz yüzeyinden katı atık ve yağı toplayacak bir araç geliştirdi. 2023 yılı Mayıs ayında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Gazimağusa Tersanesi DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden söz konusu aracın kendileri için geliştirilmesini talep etti.

 

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü ve Gazimağusa Tersanesi yetkilileri arasında yapılan toplantılarda, bu aracın Makine Mühendisliği müfredatında bulunan yaz stajı ve bitirme proje dersleri bünyesinde, Gazimağusa Tersanesinin maddi ve malzeme desteği ile öğrenciler tarafından geliştirilip üretilmesine karar verildi.

 

Bu bağlamda Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, Prof. Dr. Qasim Zeeshan ve Dr. Cafer Kızılörs koordinatörlüğünde DAÜ Makine ve Mekatronik Mühendisliği Programı öğrencileri Doğukan Birdal, Mehmet Ali Şahin, Blessing Meck, Mohammed Abdelgadir ve Simanur Katal aracın geliştirilmesi için çalışmaya başladı. Öğrenciler 2023 yılı yaz aylarında stajlarını Gazimağusa Tersanesi’nde gerçekleştirip tersanedeki çalışma ortamını tanıdılar.

 

2023 2024 Akademik Yılı Güz Döneminde öğrenciler Bitirme Projesi-I dersinde kavramsal tasarımı tamamlayıp bir tane prototip ürettiler. Üretilen prototip 21 Şubat 2024 tarihinde Gazimağusa Tersanesine başarılı bir şekilde sunuldu. Gazimağusa Tersanesi üretilen prototipin gerçek boyutlarda imal edilmesi için onay verdi ve öğrenciler 2023 2024 Bahar Döneminde Bitirme Projesi-II bünyesinde projenin gerçek boyutlarda üretilme aşamasına geçti.

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