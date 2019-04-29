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DAÜ Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutluyor

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DAÜ Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutluyor
DAÜ Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutluyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığı’nca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. Yılı’nı kutlamak maksadıyla bir dizi etkinlik yapılacak. 19 Mayıs’ın aynı zamanda “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olması nedeniyle etkinliklerin odağında gençlerimizin olması gerektiği düşüncesiyle, faaliyetler için üniversitenin öğrenci kulüpleri ile iş birliği yapıldı. Bu maksatla faaliyetler; DAÜ-ATAUM Başkanlığı’nca, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinden söz konusu faaliyette yer almak istediklerini belirten Arama Kurtarma, ADK, BJK, FB, Fotoğrafçılık, Halk Dansları Topluluğu, Kızılay Kulübü, Müzik Kulübü, Tiyatro Topluluğu ile koordine edilerek organize edildi.

 

Rekor Kan Bağışı Hedefleniyor

“19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri” adı altında yapılması planlanan faaliyetler kapsamında, 3 Mayıs 2019 tarihinde DAÜ Atatürk Meydanı’nda DAÜ Kızılay Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Kızılayı iş birliği ile rekor kan bağışı etkinliği yapılacak. Kan bağışı etkinliğinde 105 ünitenin üzerinde kan bağışı elde edilmesi hedefleniyor.

 

Kazım Karabekir’in Kızı Timsal Karabekir Konferans Verecek

Etkinlikler, 8 Mayıs 2019 tarihinde, saat 14:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda “Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir’in Kızı Timsal Karabekir” başlıklı konferans ile devam edecek. Söz konusu konferansta Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, babasının milli mücadelede yaşadıklarını anlatan bir konferans verecek. Faaliyetler kapsamında, 13 Mayıs 2019 tarihinde, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Milli Mücadele Oratoryosu” gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte de oratoryo, halk oyunları, müzik etkinliği ve arama kurtarma timinin gösterisi yer alacak.

 

Havaya, Karaya ve Denize Ata’nın İmzası Atılacak

Milli Mücadele’nin 100. Yılı, 13-14 Mayıs 2019 tarihinde tüm öğrenci kulüplerinin katılımı ile Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek “Milli Mücadele Pankart Boyama Etkinliği” ile kutlanmaya devam edecek. Aynı zamanda, “Havaya, Karaya, Denize Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği de 10-11-12 ve 19 Mayıs 2019 tarihlerinde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak. 10-11-12 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak Havaya İmza Etkinliği’nde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndan 100 metre yükseğe 15 metre boyunda bir Atatürk imzasının helyum balonları ile sabitlenerek Milli Mücadele Haftası boyunca gökyüzünde görünmesi sağlanacak.

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