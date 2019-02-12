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DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Tasarla ve Yap” temalı seminer

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DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Tasarla ve Yap” temalı seminer
DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde “Tasarla ve Yap” temalı seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen “Tasarım İnşa Stüdyosu ve Mimari Eğitimdeki Rolü” temalı seminer, saat 14:30’da, A01 Alpay Özdural Konferans Salonu’nda yapıldı. Fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören seminer, MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arda İnceoğlu tarafından verildi.

 

Prof. Dr. İnceoğlu, söz konusu seminerde kendi koordinatörlüğünde ve birkaç üniversite ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri oyun alanı, çok amaçlı alan, köprü, yoga alanı ve kayıkhane gibi yapıların inşa süreçlerini aktardı. Prof. Dr. İnceoğlu, iş birliği içerisinde gerçekleştirilen grup çalışmalarındaki paylaşıcı ortamın önemine değindi. Seminerde, “Tasarla ve Yap” temasıyla, üniversite öğrencilerinin geniş ekiplerle katılımı gerçekleştirilen tasarım ve inşa süreçlerinin hem eğlenceli, hem de eğitici yanı vurgulandı. Seminer sonrasında, Prof. Dr. Arda İnceoğlu’na teşekkür plaketi ve sertifikası, Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından takdim edildi.

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