DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı Üstün Hakem Ödülüne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı Dünya’nın en prestijli bilimsel yayınevlerinden biri olan “IOP (Institute of Physics) Publishing” tarafından 2018 yılı 'Outstanding Reviewer' (Üstün Hakem) ödülüne layık görüldü.

IOP Publishing’in en saygın Fizik dergilerinden birisi olan ve Web of Science tarafından SCI & Q1 kategorisinde taranan “Classical and Quantum Gravity” isimli dergi için yapmış olduğu kaliteli hakemlik çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görülen Prof. Dr. İzzet Sakallı, bu ödülü ikinci kez arka arkaya alma başarısı göstermiştir. IOP Publishing tarafından kendisine iletilen yazıda, makale değerlendirmelerini ve eleştirilerini yapıcı ve yönlendirici platformda yaptığı belirtilirken, editörlerin yazara gönderilen esas kararında bu görüşlerin büyük ölçüde temel oluşturmasından dolayı bu ödüle layık görüldüğü ifade edilmiştir.

2018’de bu başarıyı elde eden Türkiye ve KKTC adresli tek hakem olan Prof. Dr. Sakallı dünyaca ünlü bilim kurumlarının olduğu listede DAÜ’nün yer almasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.