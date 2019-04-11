  • BIST 97.356
  • Altın 239,934
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,4460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı Üstün Hakem Ödülüne layık görüldü

» »
DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı Üstün Hakem Ödülüne layık görüldü
DAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Sakallı Üstün Hakem Ödülüne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı Dünya’nın en prestijli bilimsel yayınevlerinden biri olan “IOP (Institute of Physics) Publishingtarafından 2018 yılı 'Outstanding Reviewer' (Üstün Hakem) ödülüne layık görüldü.

IOP Publishing’in en saygın Fizik dergilerinden birisi olan ve Web of Science tarafından SCI & Q1 kategorisinde taranan “Classical and Quantum Gravityisimli dergi için yapmış olduğu kaliteli hakemlik çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görülen Prof. Dr. İzzet Sakallı, bu ödülü ikinci kez arka arkaya alma başarısı göstermiştir. IOP Publishing tarafından kendisine iletilen yazıda, makale değerlendirmelerini ve eleştirilerini yapıcı ve yönlendirici platformda yaptığı belirtilirken, editörlerin yazara gönderilen esas kararında bu görüşlerin büyük ölçüde temel oluşturmasından dolayı bu ödüle layık görüldüğü ifade edilmiştir.

2018’de bu başarıyı elde eden Türkiye ve KKTC adresli tek hakem olan Prof. Dr. Sakallı dünyaca ünlü bilim kurumlarının olduğu listede DAÜ’nün yer almasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-BTYO İskele Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret etti09 Nisan 2019 Salı 13:03
  • DAÜ “Sosyal Medya ve Marka Haftası’19” Tamamlandı09 Nisan 2019 Salı 10:55
  • DAÜ’de görkemli Yemen Gecesi08 Nisan 2019 Pazartesi 15:32
  • Pladis Global’a DAÜ’lü endüstri mühendisi müdür atandı08 Nisan 2019 Pazartesi 15:04
  • DAÜ bu kez Tımes Hıgher Educatıon Üniversiteler Etki Sıralaması’nda yer aldı05 Nisan 2019 Cuma 15:58
  • DAÜ “Sosyal Medya Ve Marka Haftası’19” tamamlandı05 Nisan 2019 Cuma 14:56
  • Usta oyuncu kadrosuyla “Bavul” DAÜ’de tiyatro severlerle buluştu04 Nisan 2019 Perşembe 15:38
  • DAÜ Turizm Fakültesi‘nden başarılı öğrencilere tören04 Nisan 2019 Perşembe 15:08
  • DAÜ KENT-AG Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni yapıldı04 Nisan 2019 Perşembe 12:20
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor03 Nisan 2019 Çarşamba 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti