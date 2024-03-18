DAÜ Rektör Yardımcısı: Çanakkale Şehitlerini Minnetle Anıyoruz

DAÜ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. OSMAN M. KARATEPE DAÜ-ATAUM ADINA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ’NÜN 109. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİLDİRİ YAYINLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) adına 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıl dönümü dolayısıyla bir bildiri yayınladı. Prof. Dr. Karatepe söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 100 yaşını dolduran Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilmiş büyük bir mücadele sonucu kurulmuştur. Bu mücadelenin dönüm noktası deniz, kara ve küçük hava harekatı ile bir bütün teşkil eden Çanakkale Savaşları olmuş ve Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımı burada ateşlenmiştir. Türkiye tarihi içerisinde seçkin bir yeri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi, Avrupa’nın “hasta adam” diye tanımladığı Osmanlı Devleti’nin uzun bir aradan sonra kazandığı ilk büyük zafer olmuştur. O gün bir ölüm-kalım savaşı verilmiş, Türk’ün ve Mustafa Kemal’in gücü büyük devletlere son derece ezici bir galibiyetle gösterilmiştir. Mustafa Kemal, Çanakkale’de askeri dehasını ve liderlik özelliklerini gösterme fırsatı bulmuş ve savaşlar sonunda Türk milletinin kalbinde ayrı bir yer edinmiştir. Türk milletinin güvenini kazanan Mustafa Kemal bu başarının ardından Milli Mücadele’nin lideri olmakla taçlandırılacaktır. Çanakkale Zaferi, İstiklal Savaşı, Cumhuriyet ve İnkılaplara giden sürecin de önünü açmıştır. Türk Milleti yıkılan dünyalarını, yepyeni, bambaşka bir düzen içinde dipdiri ve yeni baştan, baş mimar Mustafa Kemal’in yönetiminde kurmuştur.

Bu büyük mücadelenin Kıbrıs’a yansıması ise, farklı bir açıdan gerçekleşmiştir. Bir gün yeniden Türk yönetimine bağlanacağına olan inancını diri tutan ve o dönemde İngiliz yönetimi altında bulunan Kıbrıslı Türklerin de uzun zaman sonra Anavatandan gelen Türkler ile buluşması, ne acıdır ki, Çanakkale savaş esirlerinin İngiltere tarafından Gazimağusa Karakol Esir Kampı’na getirilmesiyle yaşanmıştır. Adamıza getirilen Türk savaş esirleri İngilizlere yakalanmadan Anadolu’ya ulaşıp bu esaret hayatından kurtulmaya çalışmışlardır. Kendilerine bu konuda en büyük destek ve yardımı ise Kıbrıslı Türkler yapmıştır. Özellikle bugün adı Sadrazamköy olan ve köyümüzde yaşayan Sadrazam ailesi, esirlerin Anadolu’ya geçebilmesi için onlara yardım eli uzatmıştır. Sadrazam ailesi yaptıkları sandallarla Türk esirlerin kaçmalarına yardımcı olmuşlardır. Köyün adı ise, bu ailenin yardımlarına ithafen Sadrazamköy olarak değiştirilmiştir. Anavatandan getirilen Çanakkale savaş esirlerine yardımda elinden geleni ardına koymayan Kıbrıslı Türkleri de saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, büyük bir zafer kazanarak Türk milleti için hayatının baharında şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”