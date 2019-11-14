DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 14 Kasım Dünya Diyabet Günü açıklaması

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig’in doğum yıl dönümü anısına 14 Kasım tarihi Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Diyabetin oluşum nedenleri ve tedavisi artık tüm dünyada ekip yaklaşımının benimsenmesini ve ortak stratejilerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bakış açısıyla diyabetin oluşumuna zemin hazırlayan risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında ve tedavisinde aktif ekip anlayışı önemli yer tutmaktadır” denildi.

2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Yapılacak

Prof. Dr. Malkoç; yaptığı açıklamada, “Dünyada önemine vurgu yapılsa da, bugün ülkemizde diyabet tedavisinde ekip yaklaşımı henüz istenilen düzeyde değildir. Oysa ki birinci basamak sağlık hizmetlerinden başlanarak her basamakta ekip yaklaşımı son derece önemli bir unsurdur. Bu bağlamda DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak biz de diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla her yıl farkındalık seminerleri düzenlemekteyiz. Bu yıl bu anlamlı günü bir sempozyumla taçlandıracağız. 6-7 Aralık 2019 tarihinde DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda “2. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu”nun bu yılki temasını “Diyabetik Ayak” olan belirledik. Bu sempozyumda, diyabetin önemli bir komplikasyonu olan diyabetik ayağın önlenmesi, tedavisi, ortez uygulamaları, ampütasyon sonrası rehabilitasyon ve protez uygulamaları konularındaki güncel gelişmeler ekip anlayışıyla tartışılacak ve paylaşılacaktır. Sempozyumun ikinci gününde yapılacak olan atölye çalışmalarında diyabetli bireylerde egzersiz programı oluşturma ve ortez tedavileri ile ilgili uygulamalı eğitimler verilecektir. Türkiye ve KKTC’de bu alanda çalışmalar yürüten uzman hekimlerin, fizyoterapistlerin, hemşirelerin, diyetisyenlerin, protez ortez teknikerleri ve podologların yer aldığı bu multidispliner toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu