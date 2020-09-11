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Daü-Sen’den iki DAÜ öğrencisine tam burs

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) da destek verdi. DAÜ ile DAÜ-SEN arasında, “DAÜ-SEN Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı.
Daü-Sen’den iki DAÜ öğrencisine tam burs

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) da destek verdi. DAÜ ile DAÜ-SEN arasında, “DAÜ-SEN Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı. İmza törenine DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe, DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner, DAÜ-SEN Özlük Hakları Sekreteri Ali Katırcıoğlu ve DAÜ-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Berfu Çerçi Öngün katıldı. Sözleşmeye; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe imza koydu.

“ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİSYENLERİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Bugün gerçekten çok mutlu oldum. Üniversitemizin akademik personel sendikasının yetkilileri bizi ziyaret edip, başlatmış olduğumuz burs programı çerçevesinde iki ihtiyaçlı öğrencimize destek olacaklarını beyan ettiler. Bugün de bunun protokolünü imzalamak üzere buradayız. Üniversitemizin akademisyenlerinin de öğrencilerimize destek olmak için katkı yapmalarından dolayı kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi bu burs programına yapılan katkılar; özellikle COVID-19 sürecinde yaşanan maddi sıkıntılar, endişeler ve diğer kaygıların arasında yüzümüzü güldüren yaklaşımlardır. Üniversitemiz bu zorlu süreçleri tüm toplumumuzla birlikte el birliğiyle aşmayı bilecektir.” Dedi..

Prof. Dr. Hocanın ayrıca pandemi süreci Mart ayında başladığı zaman yine sendikaların da katkılarıyla üniversitenin; çalışanlarıyla, akademisyenleriyle, gönüllüleriyle öğrencilere  yardımcı olduklarını vurgulayarak “Bu dayanışma ruhunu görmek beni çok memnun etmişti. Bu burs programını oluştururken de bundan esinlendiğimi söyleyebilirim. İş insanlarımız, şirketler, şahıslar ve bağışçılar çok önemli yardımlarda bulundular. Bugün akademik personel sendikamız ve yetkililerine de bu bursu verdikleri için çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“DAÜ’DEKİ HER DOĞRU İŞİN İÇERİSİNDE DAÜ-SEN YER ALIR”

DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe ise konuşmasında, “Ben Rektörlüğe bu güzel projeyi geliştirdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Pek çok açıdan çok önemli bir iş yaptınız. Üniversite ile toplumu barıştırdınız. Elbette DAÜ’deki her doğru işin içerisinde DAÜ-SEN de olur ve yer alır. Bu noktada biz de bu işin içerisinde yer almak istedik. Kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Bu iki bursla iki tane ihtiyaçlı ve okuma arzusunda olan gencimiz dört yıl boyunca öğrenim görecekler. Bunun rahatlığı içerisindeyiz. Sendikamızın kaynakları, sizin ve burada bulunan herkesin katkılarıyla oluşturulan bir kaynaktır. O yüzden bu iki gencin okutulmasında hepinizin de katkısı vardır. Sendikamız, Rektörlüğün her türlü topluma ve üniversitenin gelişimine yönelik projesine katkıda bulunacaktır. O yüzden bu iş birliğinin devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim” dedi.

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