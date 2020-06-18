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DAÜ, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için sınav gerçekleştirdi

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DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav düzenledi.
DAÜ, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için sınav gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), uluslararası ortak lisans programları DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav düzenledi.

Söz konusu sınav, 18 Haziran 2020 Perşembe günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Kampüsü ve İstanbul Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde eş zamanlı olarak yapıldı. Söz konusu sınava yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ve çift uyruklu olan (Türkiye Cumhuriyeti – KKTC) öğrenciler katıldı.

Azami sağlık önlemlerinin alındığı sınavlar sonucunda, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne 8, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne 5 öğrenci alınacak. Aynı zamanda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne IGCSE ile 7, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ne ise IGCSE ile 5 öğrenci alınacak.

DAÜ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

DAÜ, yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, çevrimiçi (online) başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alıyor. Bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvuru yaptılar.

1,681 tamamlanmış başvurunun yapıldığı sistem ile; öğrenciler, lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarılar değerlendirilerek tercih edecekleri programlara yerleştirilecek.

Tüm adayların başvuru puanları 18 Haziran 2020 Perşembe günü açıklanacak. Açıklanan başvuru puanlarına itirazlar 19 Haziran 2020 Cuma günü, saat 16:00’ya kadar yapılabilecek. 19 Haziran 2020 Cuma günü, akşam saatlerinde ise DAÜ tarafından başvuruda bulunan öğrencilerin başarı puanlarına göre yerleştirildikleri programlar açıklanacak.

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