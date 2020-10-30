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DAÜ Turizm Fakültesi “City And Guilds” Programında Ders Veren Akademisyenleri Onurlandırdı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda okuyan 77 öğrenci, ilk kez uluslararası alanda geçerli olan “City and Guilds” programından mezun olarak diploma almaya hak kazandı.
DAÜ Turizm Fakültesi “City And Guilds” Programında Ders Veren Akademisyenleri Onurlandırdı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’nda okuyan 77 öğrenci, ilk kez uluslararası alanda geçerli olan “City and Guilds” programından mezun olarak diploma almaya hak kazandı. DAÜ Turizm Fakültesi, iki yıl süren eğitim sürecini tamamlayan 77 öğrencinin “Level 2” seviyesinde diploma almaya hak kazanması nedeniyle, programın derslerini veren akademisyenler için bir sertifika töreni düzenledi. Söz konusu tören, 27 Ekim 2020 Salı günü, saat 11:30’da, DAÜ Tower Barista Eğitim Merkezi / Cafe’de  yapıldı.

 

“Teşekkür Ediyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, “City and Guilds” programının başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı veren akademisyenlere fakülte adına teşekkür etti. Bu yıl DAÜ Turizm Fakültesi programlarına ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, yeni açılan İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’na 40’a yakın öğrencinin kayıt olduğunu, fakülte genelindeki öğrenci sayısının 1000’e yaklaştığını ve bu yıl da Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı’na 150’nin üzerinde öğrencinin kayıt olduğunu ve toplamda 500 öğrencinin bu programda eğitim aldığını belirtti. Mezunlarının artık sektörü domine ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de aranan mezunlar verdiklerini ifade etti.

 

Konuşmanın ardından “City and Guilds” programında yer alan 9 dersi veren akademisyenlere DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından teşekkür sertifikaları takdim edildi.

 

City and Guilds Programı Nedir?

Birleşik Krallık’ın en prestijli mesleki eğitim ve çıraklık eğitim okullarından birisi olan “City and Guilds”, 140 yıllık tarihi ile pek çok endüstri ve iş alanına uygun kalifiye elemanlar yetiştirmek için farklı program olanakları sunmaktadır. Şirket ve kuruluşların değişen ihtiyaçlarına her alanda çözümler sunan “City and Guilds”, teknolojiyi ve öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımları benimseyerek ve dünya çapında endüstrilerin talep ettiği becerileri geliştirmek için benzer düşünen ortaklarla çalışmaktadır.

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