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DAÜ, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında dünya çapında 46. sırada

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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Turizm ve Otel İşletmecilği alanında dünya çapında 46. sıraya yerleştiği bildirildi.
DAÜ, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında dünya çapında 46. sırada

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Turizm ve Otel İşletmecilği alanında dünya çapında 46. sıraya yerleştiği bildirildi.

DAÜ Turizm Fakülltesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, DAÜ’nün; Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda (ARWU) binlerce üniversite arasından Turizm ve Otel işletmeciliği alanında 2020 yılı itibarıyle 46 sıraya yerleşme başarısını elde ettiğini vurgulayarak, bundan gurur duyduklarını belirtti.

“DAÜ böylece, akademik yayın ve eğitim kalitesinin en önemli göstergelerinin başında gelen değerlendirmede Türkiye ve Kıbrıs adasından ilk 50’ye giren tek ünivesite olma başarısını gösterdi” diyen Kılıç, dünya akademik literatüründe bu sıralamanın gerek Türkiye gerekse KKTC’de uluslararası alanda ulaşılan en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti.

Daha önce hiçbir üniversitenin ilgili alanda böyle bir noktaya ulaşmadığını  belirten Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, gelinen aşamanın; üniversite eğitiminde genelde Kuzey Kıbrıs’ın özelde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde verilen eğitimin kalitesinin çok önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Kılıç, “bu başarının; bu küçük bir adada küçük bir şehirde kurulan ve dev bir dünya üniversitesine dönüşen DAÜ’nün, sağlam temeller üzerinde ortaya konulan vizyon doğrultusunda gelişmeye ve ülke yüksek eğitimine katkı vermeye devam edeceğini” de kaydetti.

DAÜ, bu alanda geçtiğimiz yıl açıklanan listede 76-100 bandında yer almıştı. DAÜ haricinde Türkiye üniversitelerinden Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında listeye girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi 101-150, Anadolu Üniversitesi ise 201-300 bandında kendilerine yer buldu.

SHANGAI RANKING…

Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU), ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan Shanghai Ranking Consultancy tarafından alındı.

Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan Shanghai Ranking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor.

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