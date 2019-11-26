DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri Amerika’ya gidiyor

DAÜ’nün uluslararasılaştırma programı çerçevesinde yaptığı anlaşmalar kapsamında Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğrenim gören Sina Vahedi ve Taira Ibragimova, eğitimlerinin son yılını ABD’nin üçüncü en iyi Otelcilik ve Turizm Programı’na sahip olan Virginia Tech Üniversitesi’nde geçirecek.

3 Yıl DAÜ’de 1 Yıl Virginia Tech Üniversitesi’nde

Öğrenciler eğitimlerinin ilk üç yılını DAÜ’de, son yılını ise Virginia Tech Üniversitesi’nde tamamlamış olacak. İran uyruklu Sina Vahedi ve Türkmenistan uyruklu Taira Ibragimova yüzlerce aday arasından seçilerek 2019-2020 Akademik Yılı’nda Virginia Tech Üniversitesi’nin Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programında eğitimlerine devam edecek. Sina Vahedi ve Taira Ibragimova lisans programından mezun olduktan sonra Virginia Tech Üniversitesi’ndeki “Hospitality and Tourism Management” yüksek lisans programına devam etme şansını da elde edecek.

Turizm Fakültesi’nde Eğitim Gören Öğrenciler Bu İmkandan Yararlanabilecek

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu sonucun DAÜ Turizm Fakültesi adına gurur verici olduğunu, eğitim kalitelerine yönelik duyulan güvenin bir kez daha bu vesile ile onaylandığını belirtti. Sina Vahedi ve Taira Ibragimova’nın bu başarısının diğer öğrencilere de umut verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği’nde eğitim gören başarılı tüm öğrencilerin bu olanağı elde edebileceklerini ve bu sayede yeni deneyimler ve uluslararası fırsatlara erişebileceğinin altını çizdi