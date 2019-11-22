DAÜ’de avukatlık mesleği konulu konferans

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hukuk Kulübü tarafından, DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Amfisi’nde “Yargının Üç Sacayağından Biri: Avukatlık” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak Karakaya Hukuk Bürosu’nda Yönetici Avukat olarak görev yapan aynı zamanda da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de Avukatı olan Yiğit Gökçehan Koçoğlu katıldı. DAÜ Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında birincilikle mezun olan Av. Koçoğlu, konuşmasında, avukatlık mesleğinin yargıdaki yerini ve önemini anlattı. Av. Koçoğlu aynı zamanda meslek yaşamında edindiği tecrübeleri DAÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri ile paylaşarak, onlara kişisel gelişim ve ileriki meslek yaşamları ile ilgili tavsiyelerde bulundu