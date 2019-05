DAÜ’de “Kariyer Kahvesi” içildi

İşletme ve Ekonomi Fakültesi arkasındaki çim alanda yapılan kariyer kahvesine çok sayıda firma katıldı. Öğrenciler ve katılımcılar, bu firmalar ile profesyonel paylaşım yaparak, hem bilgi aldı, hem de ileriye yönelik staj yapma imkanı elde etti.

“Firmalara Teşekkür Ederim”

Söz konusu etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ MİKA Müdürü Derviş Ekşici, şunları söyledi: “Etkinliğe öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Söz konusu etkinliği düzenlerken amacımız öğrencilerimizin kariyer planlama ve iş bulabilme yeteneklerini geliştirmektir. Katılan firmaların, üniversitemize ve dolayısıyla öğrencilerimize gösterdiği yakın ilgi bizler için bir övünç kaynağı olmakla birlikte, öğrencilerimiz için daha da iyisini yapmak adına bizleri motive etmektedir. Etkinliğe katılan tüm firmalara öğrenci memnuniyetine destek oldukları için çok teşekkür ederim.”

“Çok Değerli Bir Fırsat”

Etkinlikte öğrencilere seslenen DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur ise, “Bugün özel bir gün, işverenler ile geleceğin çalışanlarının bir araya geldikleri, beraber neleri başarabileceklerini konuştukları bir gün. Bugün aramızda olan siz saygıdeğer işverenler geçmişte de öğrencilerimize her zaman iş verdiniz. Geçmişten bugüne gelen ve gelecekte de devam edeceğine inandığımız desteğinizin bizler için çok önemli olduğunu bu vesileyle belirtmek isterim. Kariyer Kahvesi etkinliğimiz, İEF öğrencilerimiz ile işverenlerin tanışması, kaynaşması ve iş birliği kurabilmesi için çok değerli bir fırsat sunmaktadır” dedi. Prof. Dr. Timur, katılımcı firmalara teşekkür ederek, öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Adanın Önde Gelen Firmaları Katıldı

Söz konusu etkinliğe katılan firmalar şöyle: Koopbank, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası, Creditwest Bank, Kıbrıs Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Şekerbank, Garanti Bankası, Asbank, İktisat Bankası, TEB, Universal Bank, Umay Construction, Uzun Group Construction, Dörter Construction, Tanyel Construction, Noyanlar Group of Companies, Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Başman Group of Companies / AVON, Özkaraman Muhasebe ve Danışmanlık Bürosu, Mapfree Sigorta, Limasol Sigorta, Türk Sigorta, Northills Group of Companies, Ashrafi Estate, Velocity Estate, Smart Estate, Cyprus Reality Estate, İnce Emlak, Ergün Oza Coffee, Yemen Kahvesi, Coffeemania, Segafredo Espresso Zanetti, Türk Hava Yolları, Kozansoy Printhouse, Mey Su, DAÜ KOOP, Go Social CY, DAÜ-SEM, Bankacılık ve Finans Kulübü.