DAÜ’den dünyayı bir araya getirecek görkemli etkinlik

. Dünyanın dört bir yanından pek çok öğrenciyi bir araya getirecek ve bu yıl 18.’si düzenlenen geleneksel gecede öğrenciler kültürel danslarını, şarkılarını ve mutfaklarını sergileyecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı ile kültür dernekleri katkılarıyla saat 20:00’de yapılacak olan etkinlikte farklı kültürlerden birçok öğrenci kaynaşma imkanı bulacak. Etkinlik için 17:30 – 20:00 saatleri arasında DAÜ ana girişinden etkinlik mekanına yarım saat ara ile ring otobüs seferleri yapılacak. Dönüşler ise 00:15’te Petek Pastanesi önünden gerçekleştirilecek.

Etkinlik; Ramin Yurdu, Akdeniz Yurdu, Alfam Yurdu, Golden Plus, Pop Art Dorm, Novel Center Point, Nural Dorm, New Form Gym, Palm Beach Hotel, Port View Hotel, Salamis Hotel, İtimat, Turkcell, Lala Mustafa Paşa Gym, Ekor, DAÜ-KOOP, Table D’Hote, Roof Restaurant, Happily, White Queen, Koton, Citymall, Bianchi Cafe, Yojo Cafe, Oriento Cafe, Solmaz, Gymaholic, Rouge 21, Deniz Plaza ve Strike Zone sponsorluğunda düzenlenecek.