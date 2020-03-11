Daü’den Koronavirüs’e Karşı Kapsamlı Dezenfekte İşlemi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk arasında “Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19 virüsüne karşı kapsamlı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. COVID-19’un tespit edildiği ülke sayısındaki artış nedeniyle, virüs ülkemizde tespit edilmeden önce alınan önlemlere ek olarak, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) de ulaşmış olması sebebiyle, tüm öğrencilerin ve personelin korunmasına yardımcı olmak için DAÜ Rektörlüğü tarafından kurulan “COVID-19 Farkındalık Komitesi” etkin ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış DAÜ Temizlik İşleri Şube Amirliği personelinden oluşan DAÜ Acil Temizlik ve Dezenfeksiyon Ekibi tarafından, çok kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapılmaya başlandı.

Toplamda Üç Gün Sürecek

Dezenfekte işlemi kapsamında, kampüste bulunan tüm derslikler, kütüphane, sağlık merkezi, özel ve DAÜ yurtlarının tamamı, yemekhaneler, toplu taşıma araçları özel malzemeler ile temizleniyor. Toplamda üç gün sürecek olan dezenfekte işlemi, 11 Mart 2020 Çarşamba günü DAÜ Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi ve Sağlık Merkezi ile başladı. DAÜ Rektörlüğü tarafından kurulan COVID-19 Farkındalık Komitesi’nin önerileri ile yapılan işlemler, belirlenen program doğrultusunda devam edecek. Programa göre; 12 Mart 2020 Perşembe günü Ulaşım İşleri’ne ait otobüs ve minibüsler, Merkezi Derslikler, Yurtlar ile Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, 13 Mart 2020 Cuma günü ise tüm fakülteler dezenfekte edilecek. Kapsamlı dezenfekte işlemleri, 10 Mart 2020 Salı tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmesi doğrultusunda başladı.