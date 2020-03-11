  • BIST 100.966
  • Altın 328,633
  • Dolar 6,1925
  • Euro 6,9802
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Daü’den Koronavirüs’e Karşı Kapsamlı Dezenfekte İşlemi

» »
Daü’den Koronavirüs’e Karşı Kapsamlı Dezenfekte İşlemi
Daü’den Koronavirüs’e Karşı Kapsamlı Dezenfekte İşlemi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), halk arasında “Koronavirüs” olarak bilinen COVID-19 virüsüne karşı kapsamlı dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. COVID-19’un tespit edildiği ülke sayısındaki artış nedeniyle, virüs ülkemizde tespit edilmeden önce alınan önlemlere ek olarak, enfeksiyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) de ulaşmış olması sebebiyle, tüm öğrencilerin ve personelin korunmasına yardımcı olmak için DAÜ Rektörlüğü tarafından kurulan “COVID-19 Farkındalık Komitesi” etkin ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış DAÜ Temizlik İşleri Şube Amirliği personelinden oluşan DAÜ Acil Temizlik ve Dezenfeksiyon Ekibi tarafından, çok kapsamlı bir dezenfekte işlemi yapılmaya başlandı.

 

Toplamda Üç Gün Sürecek

Dezenfekte işlemi kapsamında, kampüste bulunan tüm derslikler, kütüphane, sağlık merkezi, özel ve DAÜ yurtlarının tamamı, yemekhaneler, toplu taşıma araçları özel malzemeler ile temizleniyor. Toplamda üç gün sürecek olan dezenfekte işlemi, 11 Mart 2020 Çarşamba günü DAÜ Prof. Dr. Özay Oral Kütüphanesi ve Sağlık Merkezi ile başladı. DAÜ Rektörlüğü tarafından kurulan COVID-19 Farkındalık Komitesi’nin önerileri ile yapılan işlemler, belirlenen program doğrultusunda devam edecek. Programa göre; 12 Mart 2020 Perşembe günü Ulaşım İşleri’ne ait otobüs ve minibüsler, Merkezi Derslikler, Yurtlar ile Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, 13 Mart 2020 Cuma günü ise tüm fakülteler dezenfekte edilecek. Kapsamlı dezenfekte işlemleri, 10 Mart 2020 Salı tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 15 Mart 2020 Pazar gününe kadar tüm eğitim faaliyetlerine ara verilmesi doğrultusunda başladı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı27 Şubat 2020 Perşembe 16:33
  • “İkinin Biri”Adlı Tiyatro Oyunu Daü’de Sahnelenecek18 Şubat 2020 Salı 22:43
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Teknolojik Ve Modern Binasında Eğitime Başlıyor17 Şubat 2020 Pazartesi 19:45
  • Necdet Osam'dan DAÜ'de seçim çağrısı!17 Şubat 2020 Pazartesi 15:39
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Mezunları Bursa’da Buluştu13 Şubat 2020 Perşembe 19:57
  • Daü, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programını Lefkoşa’da da Açıyor10 Şubat 2020 Pazartesi 21:15
  • DAÜ Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı  Lefkoşa’da da açılıyor10 Şubat 2020 Pazartesi 16:36
  • Daü Öğretim Görevlisi Muhammed Bedri Karabulut’a Birincilik Ödülü09 Şubat 2020 Pazar 18:06
  • Daü-Sem İngilizce Kurslarını Başarıyla Tamamlayanlara Belgeleri Verildi09 Şubat 2020 Pazar 17:59
  • DAÜ’de “Kıbrıs Sorunu’nun Gidişatı Ve Çözüm Olasılıkları” Konulu Seminer Gerçekleşti05 Şubat 2020 Çarşamba 22:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti