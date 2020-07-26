DAÜ'den öğrencilerine önemli duyuru

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 2020-2021 Akademik Yılı’nda kayıt yaptıracak öğrenciler, devlet tarafından sunulan bir dizi imkandan yararlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen “Öğrenci Dostu Ada Projesi” kapsamında, tüm yeni öğrencilere devlet tarafından içerisine 500 TL yüklenmiş bir banka kartı verilecek. Öğrenciler bu kart ile temassız alışveriş yapabilecek ve dünyanın her yerinde para çekebilecek. Aynı zamanda kartın istenen başka banka kartları ile entegre olabilme özelliği ve öğrencilerin finansal hareketlerini izleyebilecekleri bir yazılımı da olacak. Bu sayede öğrenciler tek bir kart ile kampüs içi ve dışında alışverişlerini yapabilecek. KKTC devleti tarafından sağlanan bu kartı kullanan öğrenciler, alışverişlerinde kendilerine sunulan indirimlerden de faydalanabilecek.

Girişte PCR Testi

Diğer yandan, KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren adaya gelecek öğrencilere Ercan Havaalanında ücretsiz bir PCR Testi yapılacağı ve KKTC’ye giriş yapabilecekleri belirtilmiştir.