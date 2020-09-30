DAÜ'den Prof. Dr. Mustafa Halilsoy'a veda töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un emekliye ayrılması sebebiyle kendisine fakülte tarafından veda töreni düzenlendi. Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ile Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı’nın yanı sıra, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.

“Fakültenin En Büyük Parçalarından Biri Oldunuz”

Törende konuşan Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, ömrünü fiziğe adamış Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un dünya literatürüne ve DAÜ’ye yapmış olduğu katkılara dikkat çekerek, Prof. Dr. Halilsoy’un asla araştırma ve bilimden emekli olmayacağını belirtti. Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da konuşmasında, fakültenin üniversitenin ilk fakültelerinden, Prof. Dr. Halilsoy’un ise fakültenin ilk akademisyenlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Prof. Dr. Halilsoy’un fakültemize büyük hizmetleri olmuştur. Her zaman feyzaldığımız büyük bir hocamızdır. Sadece resmi hayatta emeklilik vardır. Bilimsel hayatta yoktur. Hocamız da yine öğrencileriyle birlikte olmaya ve araştırma yapmaya devam edecektir. Bu fakültenin en büyük parçalarından biri olduğunuz için teşekkür ederim” diye konuştu.

“Pek Çok Profesör Yetiştirdi”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da konuşmasında, Prof. Dr. Halilsoy’un çalışmalarıyla gurur duyduklarını ve Prof. Dr. Halilsoy’un 30 yıldır DAÜ’de yaptığı araştırmaların yanında pek çok akademisyen ve profesör yetiştirdiğini belirtti. Prof. Dr. Hocanın, toplum ve bilim dünyasına çok büyük katkıları olan Prof. Dr. Halilsoy’a yeni hayatında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’a hizmetlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Hocanın tarafından Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano, Dekan Prof. Dr. Özarslan tarafından teşekkür tabağı ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sakallı tarafından ise üzerinde Prof. Dr. Halilsoy’un dünyanın fizik alanında en önemli akademik yayınlarından birinde yayınlanmış olan denkleminin yer aldığı gümüş tabak takdim edildi.

Tören, Prof. Dr. Mustafa Halilsoy’un kariyeri boyunca çekilmiş fotoğraflarından, vermiş olduğu mezunların ve meslektaşlarının video mesajlarından oluşan bir hatıra filmi gösterimi ile devam etti. Ardından Prof. Dr. Halilsoy, genel görelilik üzerine ders verdi. Bu dersi esnasında gravitasyon konusunun ve bu konuda çalışan bilim insanlarının dünya bilimi için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Halilsoy, DAÜ adresli ilk SCI Fizik yayını sahibi olması nedeniyle ile DAÜ tarihinde ayrı bir yeri olacak olmasından da duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirdi.