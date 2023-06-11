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Disney, 115 bin dolarlık dünya turunu yeniden satışa çıkarıyor

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24 günlük seyahat programı 6 ülkeyi kapsıyor...
Disney, 115 bin dolarlık dünya turunu yeniden satışa çıkarıyor

Disney, en pahalı ürünlerinden birini yeniden piyasaya sürdü: 12 parkının hepsini kapsayan, 115 bin dolar gibi büyük bir ücrete mal olan dünya çapında özel uçak turu.

Disney'in rehberli gezi sağlayıcısı Adventures by Disney, "Disney Parks Around the World-A Private Jet Adventure" (Dünyadaki Disney Parkları-Özel Uçak Serüveni) adlı pahalı ve özel gezinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Program 75 VIP Disney hayranına 6 ülkede 24 günlük bir deneyim sunuyor. 2024 yazında başlayacak gezide 12 park ziyaret edilecek ve Tokyo'dan Paris'e 9 farklı yerde konaklanacak.

Heyecan dolu seyahat programında VIP stüdyo turları, parklara erken giriş, ayrılmış koltuklar ve özel sahne arkası turları yer alıyor.

Adventures by Disney'in internet sitesine göre, konuklar uçakta bir aşçı ve doktorla, "Icelandair tarafından işletilen, her varış noktasında azami zaman geçirebilmeniz için doğrudan uçuşlar yapabilen, uzun menzilli ve VIP'lere özel tasarlanmış bir Boeing 757'de lüks içinde" seyahat edecek.

Biletlere para döken konuklar Mısır'daki Gize Piramitleri, Hindistan'daki Tac Mahal ve Paris'teki Eyfel Kulesi gibi Disney parkları dışındaki simge yapıları ziyaret edebilerek ölmeden önce yapılacaklar listesine tik atma fırsatlarına da sahip olacak.

Bilet başına 115 bin dolarlık fiyat tarifesi, yolcuların iki kişilik odaları paylaşmasına göre belirlenmiş. Yalnız seyahat edecek konuklara yaklaşık 11 bin 500 dolar tutarında tek kişi ek ücreti uygulanacak.

Tur operatörü, yolcuların 14 yaşından büyük olmalarını önerirken, minimum 12 yaş sınırlaması uygulanıyor. Çocuk biletlerindeyse indirim yapılmıyor.

Fiyatlara, Kaliforniya'daki kalkış havalimanına veya Florida'daki dönüş havalimanına uçak bileti dahil değil.

2024 için 16 Haziran ve 28 Temmuz'da her biri 75 kişiyi ağırlayacak iki yolculuk planlanıyor. Bu 150 koltuk için yüksek düzeyde talep olması bekleniyor.

Geçen yıl şirket, 5 bin dolar daha ucuz olsa da benzer bir dünya çapında Disney gezisi sunmuştu. İlk seferin biletleri genel satışlardan önce tükenmişti.

Seyahat için rezervasyonlar 19 Haziran'da genel satışa sunulacak. Biletler Adventures by Disney'in düzenli müşterileri ve Disney'in özel Golden Oak topluluğu üyeleri için 12 Haziran'dan itibaren satışa çıkacak.

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